Inseguimento di una Corvette negli Usa: l’arresto è spettacolare [Video]

Inseguimento ad alta velocità in autostrada a San Diego (California), per cercare di fermare un tizio al volante di una Chevrolet Corvette C8 Stingray. Gli agenti sospettando una guida in stato di ebbrezza, si sono messi in scia alla supercar americana, ma l’uomo seduto al posto guida di quest’ultima si è mostrato indifferente ai loro inviti ad accostare. I fatti sono andati in scena intorno alle 21.

Gli uomini delle forze dell’ordine, registrando l’atteggiamento poco collaborativo della controparte, hanno chiamato dei rinforzi. Così alla loro auto di servizio se ne sono aggiunte presto molte altre. Il numero di volanti coinvolte è cresciuto in modo esponenziale durante l’inseguimento, che in alcuni punti si sarebbe spinto oltre i 160 km/h. Una velocità ben sopra i limiti segnati sui cartelli.

I poliziotti sono riusciti a fermare la corsa della Chevrolet Corvette C8 appena fuori dall’autostrada, con l’aiuto di strisce chiodate. L’uomo al volante dell’auto sportiva a stelle e strisce, a quel punto, non ha potuto che arrendersi agli uomini in divisa, dopo essere finito su un terrapieno, senza farsi del male. Guardando il filmato si contano decine di lampeggianti: un dispiegamento di forze davvero imponente. Ricordiamo che la Chevrolet Corvette C8 Stingray è spinta da un motore V8 da 6.2 litri, che eroga una potenza massima di 489 cavalli. Quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in 3.5 secondi e per spingersi fino alla soglia dei 300 km/h.