Scappa dalla polizia con il SUV rubato ma fa un frontale [Video]

Il video odierno mostra cosa ha combinato un uomo di 36 anni, al volante di una BMW X6 rubata in Germania. Le riprese sono state effettuate dalla dashcam di un’auto della polizia, vicino alla città polacca di Wschowa. Qui gli agenti sono stati insospettiti dalle targa estera e da alcune stranezze nel comportamento del conducente del SUV.

Ritenendo necessario un controllo, hanno accesso i lampeggianti e le sirene del mezzo di servizio. Il tizio, però, non ha dato seguito alle indicazioni dei poliziotti, che volevano farlo accostare, ma si è dato alla fuga. Gli uomini in divisa si sono lanciati subito al suo inseguimento. Durante la corsa in mezzo agli altri veicoli, il conducente della BMW X6 si è concesso qualche preoccupante funambolismo di guida, tamponando una Nissan Nissan X-Trail.

Quest’ultima ha colpito un muro e si è ribaltata su un lato. Fortunatamente nessuno si è fatto male. A quel punto la corsa del SUV rubato è giunta al capolinea, ma il giovane a bordo ha provato a scappare a piedi. Gli agenti, però, lo hanno preso ed arrestato. Un test antidroga ha rilevato la presenza di intossicanti nell’individuo. Adesso per lui si profila un periodo di carcerazione.