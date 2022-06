Incendi delle auto elettriche: sono più difficili da domare

A Sacramento, negli USA, i vigili del fuoco hanno documentato un incendio spontaneo di una Tesla Model S, avvenuto a tre settimane dall’incidente occorso all’auto elettrica. Per il corpo dei pompieri non è stato facile domare le fiamme, perché le EV hanno un comportamento diverso dalle classiche vettura con motore endotermico e ancora non tutti sono preparati a fronteggiare queste situazioni di emergenza. Gli incendi delle auto elettriche hanno bisogno di misure più corpose da attuare.

Una situazione nuova

I vigili del fuoco hanno commentato l’accaduto, spiegando le difficoltà nel spegnere l’incendio di una vettura che continua ad autoalimentarsi. Spiega il Capitano Parker Wilbourn:

Questa è una bestia completamente nuova da domare per i vigili del fuoco. Stiamo ancora cercando di comprendere questo nuovo tipo di incendi.

La Tesla Model S, quando sono arrivati i primi soccorritori, era totalmente avvolta dalle fiamme e i ripetuti tentativi di spegnerla non sono andati a buon fine. Proprio quando i vigili del fuoco pensavano di essere riusciti a fermare il fuoco, le batterie si riaccendevano a causa del calore residuo. Per completare l’operazione, hanno dovuto scavare una fossa e riempirla d’acqua, in modo da potervi immergere l’auto.

Incendi della auto elettriche: più tempo e risorse

Per spegnere gli incendi delle auto elettriche, servono più risorse e più tempo rispetto agli incendi delle auto normali. Senza l’operazione di allagamento, un incendio di veicoli elettrici può necessitare del doppio della quantità di acqua e fino a 24 ore per spegnersi, perché le batterie proseguono a bruciare fino a quando tutta l’energia non viene consumata.

Non sono le più incendiabili

Secondo una ricerca incrociata svolta dagli archivi del National Transportation Safety Board (NTSB), dal Bureau of Transportation Statistics (BTS) e dal Recalls.gov (che registra le azioni di richiamo imposte dal Governo Americano) il numero di auto andate in fiamme e richiami per rischio incendio con il numero di auto vendute, è risultato che quelle più a rischio sono le ibride con 3.474,5 incendi ogni 100.000 auto vendute; seguono quelle a motore tradizionale (1.529,9 incendi) e infine le elettriche pure con appena 25,1 incendi. Seppur con un tasso di incendio più basso, le elettriche hanno bisogno di più tempo per essere tolte dalle fiamme.