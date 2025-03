Una guida a passo di lumaca sulla corsia di sorpasso in autostrada. Un telefono in mano. Un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite. Ecco gli ingredienti dell’assurdo episodio che ha visto protagonista un automobilista nei pressi di Lione.

La vicenda surreale

L’incredibile vicenda si è svolta a sud della città francese, dove gli agenti hanno notato una Renault Twingo procedere inusualmente a bassa velocità sulla corsia di sorpasso dell’autostrada. Ciò che ha allarmato le forze dell’ordine non è stato un eccesso di velocità, bensì l’opposto: il conducente viaggiava a soli 30 km/h in una zona dove il limite è decisamente superiore.

Fermato dalla polizia, l’uomo ha ammesso senza esitazione di stare praticando la guida telefono, utilizzando il cellulare durante la guida. Ma la vera sorpresa è emersa dal test alcolemico: il conducente presentava un tasso di 2,24 grammi per litro di sangue, un valore che supera di oltre quattro volte il limite di 0,5 g/l consentito in molti paesi europei, inclusa l’Italia.

Questo episodio riaccende i riflettori sulle pericolose abitudini alla guida. In Italia, come in Francia, le normative contro l’uso del telefono al volante si sono notevolmente inasprite. Il nuovo Codice della Strada italiano prevede sanzioni severe, equiparabili a quelle per guida in stato di ebbrezza, con multe consistenti e sospensione immediata della patente.

Sicurezza stradale prima di tutto

La piccola Twingo, vettura ideale per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni compatte, si è trovata al centro di un caso che rappresenta perfettamente il cocktail letale di comportamenti pericolosi: distrazione, rallentamento anomalo in corsia di sorpasso e grave stato di ebbrezza. L’alcoltest ha infatti evidenziato una condizione critica del conducente, sottolineando l’importanza di regole rigide.

L’episodio serve da monito sull’importanza della sicurezza stradale. Nonostante le campagne di sensibilizzazione e l’inasprimento delle pene, la sicurezza sulle strade rimane prioritariamente nelle mani di chi siede al volante, le cui scelte possono determinare la differenza tra un viaggio sicuro e una potenziale tragedia.