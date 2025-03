Piccola, resiliente e quasi illegale: così una Renault Twingo del 1993 è diventata una leggenda urbana a Chicago, mentre la sua erede elettrica si prepara a rivoluzionare la mobilità sostenibile del 2026.

Renault Twingo, la bizzarra storia a Chicago

Una singolare Chicago Twingo degli anni ’90, importata negli Stati Uniti attraverso canali non del tutto chiari, ha scritto una pagina unica nella storia dell’automobilismo americano. Acquistata su eBay Motors nel 2013, questa city car francese continua ad alimentare discussioni e speculazioni sulla sua misteriosa comparsa oltreoceano, in un’epoca in cui la sua importazione non era ancora consentita.

Con i suoi 74.000 chilometri all’attivo e un motore 1.2 ancora originale, questa particolare Twingo rappresenta un caso di studio affascinante per gli appassionati del settore. La sua presenza in territorio americano ha generato non poche difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il reperimento dei ricambi, trasformando ogni intervento di manutenzione in una vera e propria sfida.

Cerca un nuovo proprietario

Ma mentre questa “Chicago Twingo” cerca un nuovo proprietario che possa ridarle vita, Renault si prepara a lanciare nel 2026 una versione completamente elettrica dell’iconico modello. Con un prezzo competitivo sotto i 20.000 euro, la nuova Twingo elettrica promette di rivoluzionare il mercato delle city car elettriche, offrendo un’autonomia di circa 300 km e tecnologie all’avanguardia.

L’abitacolo della nuova versione si distinguerà per modernità e comfort, con un display digitale da 7 pollici per la strumentazione e uno schermo centrale da 10,1 pollici per l’infotainment. Il tetto panoramico in vetro fisso garantirà un’esperienza di guida luminosa e piacevole, mentre il design esterno manterrà elementi distintivi del modello originale, come le tre aperture sul cofano e la caratteristica scritta posteriore.

In questo modo, la Twingo si conferma come un ponte tra passato e futuro, capace di evolversi mantenendo intatta la propria identità. Dalla misteriosa avventura americana alla sfida dell’elettrificazione, questa piccola automobile continua a dimostrare come le dimensioni compatte non siano un limite per lasciare un segno indelebile nella storia dell’automotive.