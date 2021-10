La Impreza WRC di Colin McRae venduta a prezzo record in Bitcoin

In Australia è stata venduta all’asta una Subaru Impreza WRC del 1994, guidata da due fenomenali piloti come: Colin McRae e Carlos Sainz. Si tratta di un esemplare con l’iconica livrea Prodrive 555, quella che correva nel Gruppo A, e che è stata venduta a un prezzo da record: 500.000 dollari australiani (circa 365.000 dollari americani).

Trovata in un fienile

Questa vettura ha una storia particolare alle spalle, infatti è stata scovata in un fienile a Victoria ed è stata sottoposta a un lavaggio completo e alla cura di ogni dettaglio, prima di essere messa in vendita. In definitiva, però, è nelle sue condizioni originali e il direttore operativo di Lloyds Auctions, Lee Hames, ha suggerito che potrebbe valere più di 1 milione di dollari australiani. Ha spiegato Hames:

Quando abbiamo visto questa macchina per la prima volta, era un ritrovamento di un fienile con un valore stimato di $ 15.000- $ 20.000. Oggi ha subito un lavaggio e un controllo della sua storia, e potrebbe valere più di 1 milione di dollari.

Pagata in Bitcoin

La celebre auto da corsa è stata acquistata con Bitcoin, una valuta che sicuramente rappresenterà il futuro, specialmente in questo particolare settore. L’esemplare in causa è una delle 68 vetture Subaru WRC commissionate da Prodrive, in quegli anni, ed è stata autenticata da ICAARS e Possum Bourne Motor Sport. Ha avuto alle spalle tre proprietari dal momento del suo ritiro dalle corse fino alla recente asta.

Il miglior piazzamento della vettura in una gara è stato un terzo posto nel rally di Montecarlo del 1994 con Carlos Sainz al volante, mentre sotto al cofano c’è un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri e la trasmissione manuale a sei marce. Tutto originale. Un esemplare che sicuramente ha scritto un pizzico di storia dei rally, anche grazie ai due grandissimi piloti che l’hanno guidata in uno dei periodi d’oro del motorsport.