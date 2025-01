Lancia, il leggendario marchio italiano noto per i suoi successi nei rally, torna protagonista con il nuovo Trofeo Lancia 2025. Questo evento, che celebra l’iconica eredità sportiva della casa torinese, vedrà al centro della scena la straordinaria Lancia Ypsilon Rally4 HF, una vettura innovativa e adrenalinica che ha già raccolto oltre 80 preordini prima ancora della sua omologazione ufficiale.

Lancia e il ritorno nel rally

Il debutto della competizione è fissato per il Rally Targa Florio, in programma dall’8 all’11 maggio 2025, che darà il via a un emozionante calendario rally 2025. Il Trofeo seguirà il prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), articolandosi in sei gare distribuite su cinque eventi, tra cui spicca la doppia tappa del celebre Rally di Roma Capitale. La stagione si concluderà con il leggendario Rallye Sanremo, dove saranno assegnati punteggi maggiorati grazie al coefficiente 1,5.

Un elemento distintivo del Trofeo è il premio finale: il vincitore assoluto, se under 35, avrà l’opportunità di diventare pilota ufficiale Lancia nel Campionato Europeo Rally 2026, un traguardo dal valore di oltre 200.000 euro. Inoltre, il montepremi complessivo di 160.000 euro sarà suddiviso tra le categorie Junior (Under25), Master (25-35 anni) ed Expert (Over35), rendendo il premi rally Lancia una grande attrattiva per i partecipanti.

Accessibilità e innovazione

Lancia ha progettato il Trofeo per essere accessibile e inclusivo, fissando una quota di iscrizione per l’intera stagione a soli 2.500 euro. Questa cifra include equipaggiamenti ufficiali firmati Sparco, garantendo qualità e professionalità. Per assicurare una parità tecnica, l’omologazione della Lancia Ypsilon Rally4 HF è stata posticipata, mantenendo così un livello competitivo omogeneo.

Tra le novità del Trofeo spiccano il bonus Miglior Performer, che premierà chi realizzerà più scratch (i migliori tempi assoluti nelle prove speciali), e la speciale Miki Stage, una prova dedicata al leggendario Miki Biasion che assegnerà punti extra nell’ultimo tratto di ogni gara. Inoltre, il “Villaggio Lancia Corse HF” offrirà un punto di incontro per piloti e appassionati, celebrando la passione per i rally in un’atmosfera unica.

Il calendario completo

8-11 maggio 2025 – Targa Florio (Coeff.1,5)

30-31 maggio 2025 – Rally Due Valli

4-5 luglio 2025 – Rally di Roma Capitale – Tappa 1

6 luglio 2025 – Rally di Roma Capitale – Tappa 2

13-14 settembre 2025 – Rally del Lazio

17-18 ottobre 2025 – Rallye Sanremo (Coeff.1,5)

Con il Trofeo Lancia 2025, il marchio torinese non solo rende omaggio al suo glorioso passato, ma si proietta con ambizione verso il futuro, pronto a scrivere nuove pagine nella storia del rally.