Mazda sfida le convenzioni del mercato automobilistico presentando un rivoluzionario motore diesel 3.3 litri a sei cilindri in linea, una scelta audace che va controcorrente rispetto alla tendenza del downsizing. Questa innovazione promette di combinare prestazioni di alto livello con una sostenibilità ambientale senza precedenti.

Il nuovo motore diesel di Mazda è un concentrato di innovazione

Il nuovo propulsore si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate, come il sistema DCPCI con doppia camera nei pistoni. Abbinato a un sofisticato iniettore a 10 fori operante a 2.500 bar, questo motore raggiunge un’impressionante efficienza 40% a livello termico, fissando nuovi standard nel segmento.

Le prestazioni ambientali sono straordinarie: il motore rispetta gli stringenti standard Euro 6E, con emissioni di NOx di soli 20,7 mg/km e un consumo medio WLTP di appena 5 litri per 100 chilometri. Questi risultati lo posizionano come un’alternativa di rilievo rispetto ai concorrenti del segmento premium, in particolare tra i SUV tedeschi e svedesi.

Risultati strabilianti in termini di efficienza

Un ulteriore elemento distintivo è l’integrazione con un sistema ibrido a 48V, dotato di un motore elettrico da 12,4 kW. La trasmissione, progettata internamente da innovazione Mazda, consente al veicolo di operare in modalità veleggiamento per oltre un terzo del ciclo di guida WLTC, migliorando ulteriormente l’efficienza dei consumi.

Il design del motore include dettagli strutturali e funzionali innovativi, come una coppa dell’olio progettata per abbassare il baricentro e un sistema elettronico per il monitoraggio del lubrificante. L’insonorizzazione è stata curata con pannelli fonoassorbenti a densità variabile, garantendo un comfort acustico ottimale.

Con questo progetto, Mazda dimostra che i motori termici evoluti possono ancora giocare un ruolo chiave nella mobilità sostenibile, unendo prestazioni eccezionali ed efficienza ambientale grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia.