Cosa accadrebbe se due dei più grandi produttori automobilistici giapponesi unissero le forze per creare nuove auto sportive? Non è più solo fantasia: Toyota e Mazda stanno considerando una partnership per sviluppare due nuove sportive coupé che potrebbero condividere la stessa piattaforma tecnica, secondo quanto riportato dalla rivista specializzata Japan’s Best Car.

La collaborazione tra i due colossi nipponici non è una novità nel settore automobilistico. I due marchi vantano una lunga storia di partnership, testimoniata da progetti come la produzione congiunta in Alabama, la Mazda 2/Toyota Yaris e il SUV CX-50, quest’ultimo dotato di tecnologia ibrida Toyota.

DNA sportivo di Mazda unito a quello Toyota

Il DNA sportivo di Mazda, noto per leggende come la RX-7 e la RX-8, potrebbe rivivere in questo progetto. Gli indizi suggeriscono un’evoluzione della concept car Iconic SP, una coupé che unisce propulsione elettrica e un motore Wankel rotativo come range extender, rappresentando un ponte tra tradizione e innovazione per il marchio.

Particolarmente intrigante è l’ipotesi di utilizzare il sei cilindri in linea turbo Mazda come possibile motore per la futura Toyota Supra, in sostituzione dell’attuale propulsore BMW. Questa scelta tecnica potrebbe conferire un’anima interamente giapponese alla sportiva di casa Toyota.

Un progetto molto audace

Se confermato, il progetto potrebbe portare alla nascita di due vetture con personalità distinte ma tecnicamente affini. La partnership permetterebbe di ottimizzare i costi di sviluppo e produzione, offrendo agli appassionati due nuove interpretazioni della sportività giapponese.

Nonostante queste informazioni siano ancora nel campo delle ipotesi, l’entusiasmo tra gli appassionati è già alle stelle. Il mercato delle sportive coupé potrebbe presto accogliere due protagoniste in grado di incarnare il meglio della tecnologia e del design giapponese.