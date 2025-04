Il mercato delle auto classiche negli Stati Uniti ha recentemente ricevuto una notizia che farà felici molti appassionati e collezionisti. I veicoli con oltre 25 anni di età rimarranno esenti dai nuovi dazi USA, introdotti dall’amministrazione Trump, e continueranno a pagare soltanto una tassa doganale standard del 2,5% per l’importazione. Questa eccezione è stata ufficializzata nel Federal Register, l’equivalente americano della Gazzetta Ufficiale, che ha chiarito come le normative finali non includano i veicoli d’epoca tra quelli soggetti ai nuovi oneri tariffari.

Niente tariffe aggiuntive

Inizialmente, l’annuncio di tariffe aggiuntive su tutti i veicoli importati aveva destato preoccupazione nel settore. Tuttavia, la decisione finale ha accolto le richieste di molti esperti e appassionati, riconoscendo il valore storico e culturale di queste vetture. Questo è un segnale positivo per i collezionisti auto storiche, che possono continuare a scambiare questi gioielli senza affrontare costi proibitivi.

Il mercato delle auto storiche di lusso è infatti globale e comprende transazioni che spesso attraversano confini e oceani. Tra i casi più emblematici, si possono citare la Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954, venduta all’asta per 53 milioni di dollari a Stoccarda, e la Ferrari 250 LM del 1964, firmata Scaglietti, aggiudicata per 36,3 milioni di dollari a Parigi. L’introduzione di un dazio del 25% su queste cifre avrebbe rappresentato un colpo devastante per il settore, aggiungendo costi milionari e scoraggiando molti acquirenti americani dall’importare tali tesori automobilistici.

Tutelare il mondo collezionistico

Questa normativa bilanciata permette al florido settore del collezionismo automobilistico di continuare a prosperare. Il mercato delle auto d’epoca non è solo un’industria economica, ma anche un modo per preservare e celebrare la storia dell’automobile. La decisione delle autorità americane di esentare questi veicoli dai nuovi dazi è quindi un riconoscimento implicito del loro valore come patrimonio culturale e storico. Oltre ad essere considerati beni di investimento, queste vetture rappresentano un legame tangibile con il passato, un’epoca in cui il design e l’ingegneria automobilistica erano vere e proprie forme d’arte.

Supporto al settore

Il supporto a questo settore ha un impatto positivo non solo sui collezionisti, ma anche su case d’asta e operatori economici legati al mondo delle auto d’epoca. Inoltre, garantisce che il commercio internazionale di queste vetture possa proseguire senza ostacoli eccessivi, continuando a contribuire all’economia globale. In un’epoca in cui il commercio è sempre più regolamentato, la preservazione di mercati di nicchia come quello delle auto classiche rappresenta un importante equilibrio tra economia e cultura.

Questa eccezione normativa offre un’opportunità unica per mantenere viva la passione per le auto storiche e garantire che questi veicoli possano essere ammirati e apprezzati da generazioni future. In un contesto globale sempre più complesso, è confortante sapere che la bellezza e il valore storico di queste vetture possono ancora trovare spazio e riconoscimento, sia sulle strade che nelle collezioni private di tutto il mondo.