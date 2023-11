Hyundai Tucson restyling: prime immagini

Nelle scorse ore Hyundai ha mostrato le prime immagini della nuova Hyundai Tucson Restyling. Il crossover in questa sua versione rinnovata sarà in vendita dall’inizio del prossimo anno. La vettura di Hyundai mantiene grosso modo il suo design attuale e non sembra essere cambiata troppo all’esterno. Dalle immagini notiamo che la griglia del radiatore, il paraurti anteriore e le ottiche sono stati aggiornati. Le luci diurne a LED hanno una nuova grafica più tondeggiante per abbinarsi alla nuova griglia del radiatore. Si nota anche la presenza di cerchi dal nuovo design, mentre le dimensioni sembrano essere rimaste più o meno le stesse del modello attuale.

Ecco le prime immagini di Hyundai Tucson restyling il cui debutto ufficiale è previsto nel 2024

Sicuramente dove si notano cambiamenti più importanti è nel suo abitacolo. Gli interni della Hyundai Tucson restyling sono stati modificati radicalmente e progettati con uno stile simile a quello della vettura elettrica Ioniq 6. Notiamo la presenza di un volante minimalista a tre razze e un cruscotto più tradizionale. Quest’ultima modifica consente di dotare il crossover di un display curvo panoramico, che consiste in un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un corrispondente sistema di infotainment da 12,3 pollici.

I fori di ventilazione sono stati spostati più in basso. A questi si aggiunge una nuova console centrale con caricatore wireless per smartphone e due portabicchieri. Il cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo e inoltre notiamo la presenza di una serie di controlli fisici. La casa automobilistica coreana non ha ancora rivelato nulla in dettaglio, tuttavia si possono prevedere anche cambiamenti nella gamma di motori della Hyundai Tucson restyling. Ricordiamo che la Tucson è attualmente disponibile con motori benzina e diesel Mild Hybrid (mHEV) da 48 V, nonché ibridi convenzionali (HEV) e ibridi plug-in (PHEV). Ne sapremo di più nelle prossime settimane.