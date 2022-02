Hyundai Tucson “Beast”: concept per il film “Uncharted”

Lo stretto legame fra automobili e cinema aggiunge un’ulteriore “primizia”. E, come spesso avviene, si tratta di un veicolo realizzato ad hoc (escamotage che le Case di produzione richiedono, quando si tratta di rendere le “attrici a quattro ruote” in ruoli di protagoniste o, quanto meno, funzionali alla trama del film). Nella fattispecie, sotto i riflettori ci sono gli atout di versatilità già messi in evidenza da Hyundai Tucson, che per “Uncharted”, film tratto dall’omonima serie di videogiochi “action” realizzata per Sony PlayStation, adotta un inedito “vestito” off-road futuristico: ed ecco il prototipo “Beast”, che gli appassionati avranno l’occasione di osservare prestissimo in azione.

Appuntamento il 17 febbraio

La concept Hyundai Tucson “Beast”, va detto, non è l’unico modello del dinamico marchio coreano atteso alle… fatiche della settima arte in “Uncharted”: ad accompagnarla ci saranno (in configurazione di serie) Tucson, Genesis G80, Genesis GV80 e Genesis G90. La “prima” di “Uncharted” è fissata nel Regno Unito per venerdì 11 febbraio, e per venerdì 18 negli USA. In Italia, la “première” avverrà giovedì 17 febbraio.

L’allestimento

Il progetto Hyundai Tucson “Beast” è stato realizzato “in home”, vale a dire a cura del Centro di sviluppo Hyundai Design and Technical Center con sede ad Irvine (California) ed in collaborazione con la stessa Sony Pictures. Per ottenere un effetto quanto più “muscoloso” e fuoristradistico possibile, il medium-SUV coreano dispone di un robusto bullbar anteriore, le protezioni inferiori tubolari sottoporta, nuovi codolini passaruota più larghi (fissati ai parafanghi a mezzo di viti “a vista”), uno snorkel esterno per il filtro dell’aria, ganci fermacofano e fermaporte supplementari, un vistoso portapacchi con casse metalliche e faretti a Led. I cerchi in lega del modello di serie sono stati sostituiti con un set di ruote in acciaio, e provvisti di pneumatici tassellati a spalla rinforzata. Elementi che, insieme ad una finizione opaca per la carrozzeria, contribuiscono ad “irrobustire” ulteriormente le caratteristiche di stile del medium-SUV, la cui nuova generazione – che aveva debuttato a metà 2020 – presenta fiancate più scolpite, grandi passaruota squadrati, montanti posteriori rastremati, lunotto molto inclinato, un motivo luminoso a Led che collega la fanaleria “di coda” ed una protezione inferiore che integra i due terminali di scarico.

Una partnership che prosegue

L’arrivo di “Uncharted” nelle sale (il film, prodotto da Avi Arad, diretto da Ruben Fleischer, ha come protagonisti Tom Holland, nei panni di Nathan Drake, e Mark Wahlberg che impersona Victor Sullivan) viene accompagnato da una campagna promozionale di Hyundai per mezzo di uno spot TV, costituisce il secondo capitolo della collaborazione fra il marchio coreano e Sony Pictures (iniziato con “Spider-Man: No Way Home”), e destinato a proseguire con “Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)”, sequel di “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.