Hyundai continua a consolidare la sua posizione nel settore della mobilità elettrica con una gamma di veicoli elettrificati che soddisfano le esigenze più diverse. Tra le sue proposte di punta troviamo i modelli Hyundai Tucson e Santa Fe Plug-in Hybrid, entrambi esempi eccellenti della strategia del marchio coreano verso una mobilità sostenibile. Con un’offerta che spazia dai mild hybrid ai veicoli 100% elettrici, Hyundai si distingue per l’impegno a garantire efficienza, prestazioni e versatilità.

I due SUV del marchio

Il Hyundai Tucson Plug-in Hybrid si afferma come uno dei SUV più avanzati nel segmento dei veicoli elettrificati. Dotato di un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, abbinato a un’unità elettrica da 98 CV, il sistema eroga una potenza complessiva di 253 CV e una coppia di 367 Nm. La batteria da 13.8 kWh consente un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 71 km, secondo il ciclo WLTP, rendendolo ideale per gli spostamenti quotidiani. Il Tucson è disponibile con trazione integrale o a due ruote motrici, con un prezzo di partenza di 46.200 euro. Questo SUV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combini sostenibilità e prestazioni senza compromessi.

La Santa Fe Plug-in Hybrid, ammiraglia della gamma Hyundai, adotta lo stesso powertrain del Tucson, offrendo una potenza complessiva di 265 CV. Configurabile con cinque o sette posti, la Santa Fe offre un’autonomia elettrica di 54 km nel ciclo WLTP e include la trazione integrale HTRAC di serie, un sistema avanzato che ottimizza la distribuzione della potenza in base alle condizioni di guida. Con un prezzo di partenza di 55.800 euro, il modello include dotazioni di serie come cerchi in lega da 18 pollici, fari Full LED e una serie di comfort pensati per garantire il massimo piacere di guida.

Una filosofia vincente

Entrambi i modelli incarnano perfettamente la filosofia di Hyundai, che punta a soddisfare le diverse esigenze dei clienti senza sacrificare il piacere di guida. L’approccio olistico del marchio alla mobilità elettrica si riflette nella varietà di opzioni disponibili, che includono tecnologie ibride leggere, full hybrid, plug-in hybrid e completamente elettriche. Con un’autonomia estesa e sistemi di gestione energetica avanzati, questi SUV dimostrano come sia possibile combinare sostenibilità e praticità in un unico veicolo.

La strategia di Hyundai nel segmento dei SUV ibridi si distingue per l’attenzione alla qualità e all’innovazione tecnologica. L’azienda ha infatti sviluppato soluzioni che migliorano l’efficienza complessiva dei veicoli, come il passaggio automatico dalla modalità elettrica a quella ibrida nella Santa Fe, ottimizzando così il consumo di carburante e riducendo le emissioni. Questi dettagli dimostrano l’impegno del marchio nel fornire soluzioni che rispondano alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità.

Con la Tucson e la Santa Fe Plug-in Hybrid, Hyundai non solo amplia la sua gamma di veicoli elettrificati, ma consolida anche il suo ruolo di leader nel settore della mobilità sostenibile. Offrendo un equilibrio tra efficienza energetica, comfort e prestazioni, questi SUV rappresentano una scelta eccellente per chi desidera contribuire a un futuro più verde senza rinunciare alla qualità e al piacere di guida.