Hyundai SANTA FE: nuovo premio per il prestigioso SUV

Hyundai SANTA FE si aggiudica il prestigioso titolo di Auto dell’Anno ai Carwow Awards 2025, confermandosi un punto di riferimento nel segmento dei SUV. Il riconoscimento arriva dopo una serie di altri premi vinti dal modello, tra cui Miglior SUV ibrido a sette posti da WhatCar? e Miglior auto a combustione interna di grandi dimensioni dall’Association of Scottish Motoring Writers.

Hyundai Santa Fe: un SUV spazioso, versatile e ricco di tecnologia

SANTA FE si distingue per il suo design audace e moderno, con una silhouette squadrata che esprime robustezza e carattere. Gli interni, spaziosi e confortevoli, sono progettati per soddisfare le esigenze di una famiglia moderna. I sedili della seconda e terza fila completamente ripiegabili offrono una versatilità senza pari, garantendo un ampio spazio di carico per ogni esigenza.

Disponibile con due motorizzazioni ibride e una plug-in hybrid, SANTA FE offre prestazioni brillanti ed efficienti, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Un concentrato di sicurezza e tecnologia avanzata

SANTA FE è equipaggiato con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense, che garantiscono la massima sicurezza per tutti gli occupanti. A bordo, i passeggeri possono godere di un’esperienza di viaggio all’avanguardia grazie a un ampio display touch screen e a un sistema di infotainment intuitivo.

Il giudizio di Carwow: “La migliore auto dell’anno”

Mat Watson, Chief Content Officer di Carwow, elogia SANTA FE definendola “un’auto fantastica a tutto tondo”. Il SUV Hyundai si distingue per la sua eccezionale praticità, la guida piacevole, il comfort elevato e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. L’esperto sottolinea come SANTA FE offra “il design e la qualità costruttiva di auto apparentemente più lussuose, a un prezzo inferiore”.

Hyundai SANTA FE: un marchio in continua ascesa

Il successo di SANTA FE è solo uno dei tanti esempi della crescita esponenziale di Hyundai negli ultimi anni. Il marchio coreano si sta affermando come un leader nel settore automobilistico, offrendo veicoli innovativi, tecnologicamente avanzati e dal design accattivante. La gamma Hyundai è in continua espansione, con nuovi modelli in arrivo che promettono di conquistare il pubblico con il loro appeal e le loro caratteristiche all’avanguardia.