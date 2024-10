Hyundai festeggia due decenni di successi con il lancio della Tucson 20° Anniversario, un’edizione speciale che celebra il lungo cammino di questo SUV nel mercato europeo. Dalla sua prima comparsa nel 2004, Tucson ha conquistato milioni di clienti grazie a un mix di innovazione, stile e prestazioni, diventando uno dei modelli più popolari nel segmento dei SUV. Per onorare questo importante traguardo, Hyundai ha deciso di presentare una versione unica, arricchita da dettagli esclusivi e nuove tecnologie.

L’edizione 20° Anniversario della Tucson si distingue per una colorazione esterna Pine Green Matte, che dona un look sofisticato e moderno. Gli interni, altrettanto curati, combinano pelle nera e tessuto scamosciato, impreziositi da cuciture a contrasto Pine Green, che offrono un’atmosfera premium e confortevole. Hyundai ha ulteriormente arricchito il design con cerchi in lega da 19 pollici con finitura Satin Dark Grey, e dettagli neri per specchietti retrovisori e modanature dei finestrini, conferendo un look sportivo e raffinato.

Altri elementi distintivi includono il logo del 20° anniversario, elegantemente posizionato sui poggiatesta anteriori, sui battitacco delle portiere e sul portellone posteriore. Questi dettagli unici rendono l’edizione speciale immediatamente riconoscibile e celebrano l’eredità del modello.

Prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech, la Tucson 20° Anniversario è disponibile con tutti i tipi di motorizzazioni già presenti nella gamma: benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid, sia a trazione anteriore che integrale. Questo assicura che ogni cliente possa trovare la configurazione più adatta alle proprie esigenze, senza compromettere l’efficienza o le prestazioni.

Hyundai offre la Tucson 20° Anniversario con il pacchetto Exellence tramite un interessante piano di finanziamento. Grazie all’offerta “Hyundai Plus”, la versione 1.6 full-hybrid da 215CV 2WD è disponibile a partire da 249 € al mese per 36 mesi, con un anticipo di 7.440 €, inclusi 30.000 chilometri in caso di permuta o rottamazione. Alla fine del contratto, il cliente potrà scegliere se sostituire l’auto con un nuovo modello, tenerla o restituirla senza costi aggiuntivi.

La storia della Hyundai Tucson è un esempio di come il design innovativo e la costante attenzione alle esigenze dei clienti possano portare al successo globale. Con oltre due milioni di unità vendute in Europa, Tucson ha contribuito a consolidare la reputazione del marchio, rendendolo un punto di riferimento nel mondo dei SUV. La quarta generazione, aggiornata e migliorata, continua a sorprendere per il suo design avanguardistico e le tecnologie all’avanguardia.