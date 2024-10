Nuova Hyundai Tucson: dimensioni, dotazioni, motori e prezzo

Il nome Hyundai Tucson esprime già una certa familiarità con il pubblico italiano, che ha avuto modo di apprezzare ampiamente questo SUV grazie alle sue precedenti generazioni. Oggi, la particolare intesa tra gli automobilisti nostrani e Tucson può essere rafforzata tramite un aggiornamento di interni ed esterni che aggiunge freschezza e dotazioni all’avanguardia per restare al vertice del gradimento nella categoria dei C-SUV, tanto in Italia quanto in Europa. Dunque, vediamo quali sono gli ingredienti che rendono questo prodotto così desiderato e accattivante.

Il design moderno di Hyundai Tucson

Il vecchio adagio sostiene che “squadra che vince non si cambia”. La stessa formula viene applicata alla nuova Hyundai Tucson che non si presenta in scena con un aspetto rivoluzionato, ma con qualche ritocco collocato nei punti giusti che serve a rendere il suo look ancora più seducente e contemporaneo. Dunque, gli stilisti del colosso sudcoreano hanno adottato per lei il concetto di Sensuous Sportiness, che prevede i paraurti ridisegnati, dei cerchi in lega dal taglio inedito, nuove opzioni colore, e una mascherina frontale Parametric Jewel Hidden Lights rivista per esprimere maggiore grinta. Rivisto anche il posizionamento del logo al posteriore, ora sotto al vetro, per ampliare l’azione del tergilunotto nascosto sotto allo spoiler.

Salendo a bordo non si può fare a meno di notare che è qui dove i progettisti Hyundai hanno messo mano maggiormente: il cruscotto si presenta completamente ridisegnato, con un nuovo sistema di infotainment, una consolle centrale inedita, e con uno spazio abitativo che è stato rivisto per aumentare la percezione di comfort, affinché tanto il guidatore quanto gli altri occupanti possano sentirsi coccolati durante i lunghi viaggi come con un caldo abbraccio.

Le dimensioni esterne:

Lunghezza : 4,51 metri;

: 4,51 metri; Larghezza: 1,86 metri;

Altezza: 1,65 metri;

Passo: 2,68 metri.

Tanta connettività a bordo

Per vincere la sfida del mercato odierno non serve solamente un bell’aspetto, dei motori efficienti ma anche una bella iniezione di comfort che, in maniera imprescindibile, passa dalla connettività. La nuova Hyundai Tucson non difetta neppure in questa voce, e anzi è all’avanguardia nella categoria. Infatti, la vettura è provvista di:

Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che integra le funzionalità audio, video e di navigazione in due display curvi da 12,3’’, creando uno spazio moderno, personalizzato e intuitivo; cluster digitale aperto da 12,3’’; Audio-videonavigatore (AVN-T) da 12,3’’;

(ccNC), che integra le funzionalità audio, video e di navigazione in due display curvi da 12,3’’, creando uno spazio moderno, personalizzato e intuitivo; aggiornamenti Over-the-Air (OTA), i quali consentono di avere sempre accesso alle funzionalità software e di infotainment più recenti e facilitano le operazioni di manutenzione;

(OTA), i quali consentono di avere sempre accesso alle funzionalità software e di infotainment più recenti e facilitano le operazioni di manutenzione; Hyundai Digital Key 2 , con tre sensori NFC e sei sensori a banda ultra-larga (UWB) per aprire e chiudere l’auto tramite smartphone o smartwatch compatibili;

, con tre sensori NFC e sei sensori a banda ultra-larga (UWB) per aprire e chiudere l’auto tramite smartphone o smartwatch compatibili; Head-Up Display (HUD) da 12’’ , che presenta le informazioni essenziali del veicolo direttamente sul parabrezza, riducendo al minimo le possibilità di distrazione del conducente;

, che presenta le informazioni essenziali del veicolo direttamente sul parabrezza, riducendo al minimo le possibilità di distrazione del conducente; Apple CarPlay e Android Auto wireless;

Sistema audio premium KRELL;

Telematica Bluelink per il controllo remoto della vettura e servizi Hyundai Live;

Base di ricarica wireless;

Quattro porte USB di tipo C per dati e ricarica (due davanti e due dietro).

Votata al comfort

La Hyundai Tucson oltre ad avere un aspetto moderno e tanta tecnologia a disposizione di chi siede al posto di guida, e di coloro che viaggiano come passeggeri, si mette in mostra per avere delle doti tanto pragmatiche quanto confortevoli. Il rinnovato C-SUV offre delle soluzioni pensate per migliorare la vita a bordo, per questo si segnala la presenza di ampi spazi interni, non a caso l’abitacolo trasmette la sensazione di essere di categoria superiore per quanto riguarda l’ariosità, e di un impianto di climatizzazione trizona con pannello di controllo separato.

Da segnalare un ottimo bilanciamento fra tasti fisici e moderni touch. Non bisogna dimenticare, poi, che a portare il livello di comfort verso vette più elevate un contributo molto importante è fornito da fattori come: i sedili anteriori e posteriori riscaldati, i sedili anteriori ventilati, la chiusura finestrini e attivazione ricircolo automatica in prossimità di tunnel o gallerie. Infine, anche il bagagliaio offre un’ottima capacità di carico che va da un minimo di 616 litri (versione HEV) fino 1.795 litri con l’abbattimento delle sedute posteriori. Tra l’altro, questi sedili hanno una frazionabilità così composta: 40:20:40.

L’ampia gamma di motori di Hyundai Tucson

Nuova Hyundai Tucson offre un variegato ventaglio di motorizzazioni, tutte quante elettrificate. Ci sono opzioni mild-hybrid dia benzina che diesel, full e plug-in hybrid. Tutte queste unità forniscono un piacevole equilibrio tra efficienza (quindi bassi consumi di carburante e ridotte emissioni di CO2) e prestazioni. Ben poche altre vetture del suo segmento riescono a garantire una così nutrita schiera di motori, moderni e brillanti.

La lista è completa di:

1.6 Diesel CRDi 48V : un 4 cilindri da 136 CV e 280 Nm di coppia. Cambio automatico DCT a 7 rapporti; 2WD;

: un 4 cilindri da 136 CV e 280 Nm di coppia. Cambio automatico DCT a 7 rapporti; 2WD; 1.6 Benzina T-GDI 48V : un 4 cilindri turbo da 160 CV e 265 Nm di coppia. Cambio manuale a 6 velocità o automatico DCT a 7 rapporti; 2WD;

: un 4 cilindri turbo da 160 CV e 265 Nm di coppia. Cambio manuale a 6 velocità o automatico DCT a 7 rapporti; 2WD; 1.6 Benzina T-GDI HEV : un 4 cilindri turbo benzina in tecnologia full-hybrid con una potenza di sistema di 215 CV e 265 Nm di coppia. Cambio 6AT; 2WD o 4WD;

: un 4 cilindri turbo benzina in tecnologia full-hybrid con una potenza di sistema di 215 CV e 265 Nm di coppia. Cambio 6AT; 2WD o 4WD; 1.6 Benzina T-GDI PHEV: un 4 cilindri turbo benzina in tecnologia plug-in hybrid con una potenza di sistema di 252 CV e 265 Nm di coppia. Cambio 6At e batteria da 13.8 kWh. 2WD o 4WD;

Per tutte quante queste soluzioni è presente una funzione Mode Select che consente di selezionare la modalità Eco o Sport a seconda delle proprie preferenze di guida.

Dotazioni di sicurezza

La rinnovata Hyundai Tucson fa della sicurezza uno dei suoi tanti punti di forza, espresso al meglio dai sistemi di sicurezza attiva e passiva – di cui numerosi di serie – pensati per preservare al meglio la salute dei suoi occupanti. Naturalmente, la Tucson ha ottenuto il massimo dei punteggi nei crash test e nelle prove che determinano gli standard del settore.

Tra le funzioni di sicurezza attiva e di assistenza alla guida ci sono, in base alle versioni:

Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5);

Leading Vehicle Departure Alert (LDVA);

Navigation-based Smart Cruise Control Curve (NSCC-C);

Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5);

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA);

Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA);

Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA);

Safe Exit Warning (SEW);

Remote Smart Parking Assist (RSPA) [solo nelle HEV/PHEV];

Surround View Monitor (SVM);

Blind-spot View Monitor (BVM);

Rear Occupant Alert (ROA);

Lane Following Assist (LFA);

Driver Attention Warning (DAW);

High Beam Assist (HBA);

Crosswind Stability Control (CWC);

Infine, Hyundai Tucson possiede sette airbag, con un airbag laterale centrale per impedire ai passeggeri anteriori di scontrarsi tra loro.

Prova su strada

Listino prezzi

Il listino prezzi di Hyundai Tucson parte da 32.850 euro, per la versione Xtech equipaggiata con motore 1.6 T-GDI a due ruote motrici con cambio manuale, fino ad arrivare a 50.700 euro per gli allestimenti Excellence e N Line della Plug-in Hybrid. Con lo stesso già ricco allestimento di ingresso, la versione full-hybrid 2WD da 215 CV – capace di consumi davvero ridotti – parte invece da 36.800 euro.