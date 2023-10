Hyundai Tucson, il SUV a misura di famiglia moderna

Spostarsi in auto con la famiglia, sia che si tratti di brevi tragitti o di lunghi viaggi, significa spesso dover far i conti con delle esigenze di praticità, spazio, tecnologia e sicurezza ben precise e definite. Lo sa bene Hyundai che con Tucson propone un SUV in grado di intercettare al meglio le necessità delle famiglie moderne, garantendo tutto quello che papà e mamma con figli al seguito hanno bisogno per affrontare nel migliore dei modi tanto gli spostamenti in città nella vita di tutti i giorni, quanto le gite fuori porte o i viaggi verso le mete delle vacanze.

Design autoritario e raffinato

Già a partire dal suo design elegante e dinamico, Hyundai Tucson sa farsi riconoscere e apprezzare sin dal primo sguardo con un aspetto che combina sportività e raffinatezza, dominato dal caratteristico anteriore con la nuova griglia con “effetto gioiello” che integra i moderni fari a LED. Modernità del design che prosegue nelle superfici dinamiche della fiancata che contribuiscono alla silhouette slanciata della Tucson, fino a condurre l’attenzione di chi guarda sul posteriore, caratterizzato dall’elegante firma luminosa a LED che unisce i fanali enfatizzando in maniera distintiva la coda del SUV.

Tecnologia al top

Per un’auto a misura di famiglia che si rispetti la tecnologia è un aspetto importante. Su questo fronte la Hyundai Tucson è in grado di offrire il meglio con un abitacolo moderno e funzionale dove troviamo un display da 10,25 pollici per la strumentazione e il sistema d’infotainment con touch screen da 10,25 o 8 pollici in base all’allestimento, dotato di navigazione e supporto di connettività con Android Auto e Apple CarPlay. A bordo c’è spazio poi per l’impianto audio Bose con 8 altoparlanti e subwoofer per un esperienza sonora di alto livello per tutti gli occupanti, mentre grazie alla piattaforma Bluelink è possibile gestire da remoto diverse funzionalità dell’auto attraverso lo smartphone.

La sicurezza? Una priorità assoluta

A tutto questo si aggiunge un altrettanto elevato livello di sicurezza, garantito a bordo di Hyundai Tucson dai numerosi Adas che rendono i viaggi e la vita a bordo del SUV più serena. Nella dotazione del SUV di Hyundai tra i numerosi sistemi di assistenza alla guida troviamo la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia, il controllo adattivo della velocità, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico posteriore, l’assistenza al parcheggio e la telecamera a 360 gradi. Un particolare attenzione è stata poi riservata alla sicurezza dei bambini con l’aggiunta di nuove funzionalità come l’avviso uscita sicura, che rileva i veicoli che si avvicinano da dietro avvisando il conducente, e la notifica passeggero posteriore, che grazie ai sensori ad ultrasuoni rileva il movimento dei passeggeri, avvisando il conducente nel caso bambini o animali domestici fossero accidentalmente lasciati soli nell’auto.

Spazio in abbondanza per passeggeri e bagagli

Nei suoi 4,50 metri di lunghezza, la Hyundai Tucson si fa apprezzare anche per abitabilità e comfort. Il SUV, che ha un passo che misura 2,80 m, garantisce tanto spazio al suo interno, sia per chi viaggia sui sedili anteriori che per chi si accomoda dietro. Altrettanto spazioso è poi il bagagliaio, con portellone Smart Power che permette l’apertura senza mani, che offre una capienza minima di 616 litri nella versione Full Hybrid, espandibili fino a 1.795 litri abbattendo i sedili posteriori. Ad incrementare ulteriormente la praticità d’utilizzo c’è poi anche il piano di carico regolabile in altezza che rende più agevoli le operazioni di carico e di scarico dei bagagli.

Internamente sono inoltre ampi e numerosi gli scompartimenti per riporre diversi oggetti di uso quotidiano, per la massima praticità in tutte le situazioni.

Il Full-Hybrid da 230 CV ad alta efficienza

Alle doti di spaziosità e praticità d’uso tanto apprezzate dalle famiglie, la moderna Hyundai Tucson aggiunge anche un’altra qualità tutt’altro che trascurabile: l’efficienza di marcia. Una virtù che il SUV Hyundai concretizza attraverso la gamma di motorizzazioni elettrificate disponibili. Accanto alle versioni benzina e diesel, entrambe con tecnologia mild-hybrid, e a quella ibrida plug-in, la versione più apprezzata sul mercato è quella con motorizzazione full-hybrid. Quest’ultima porta sulla Hyundai Tucson la spinta fornita dalla combinazione dal motore termico T-GDi da 1.6 litri e un motore elettrico da 44,2 kW, supportati da un batteria da 1,49 kWh, capaci di fornire una potenza complessiva di 230 CV e una coppia massima di 350 Nm. Si tratta di una motorizzazione pensata per ridurre i consumi senza rinunciare al dinamismo e al divertimento di guida, qualità alle quali contribuisce anche la presenza del cambio automatico a 6 rapporti al posto del cambio a variazione continua, comunemente utilizzato su questo tipo di motorizzazione ma che risulta meno piacevole al volante. Il modello è inoltre disponibile, anche nella versione ibrida, con il sistema di trazione integrale HTRAC, che grazie a un albero di trasmissione ripartisce la trazione su tutte e quattro le ruote e garantisce prestazioni ottimali in ogni manovra e su qualsiasi tipologia di superficie, comprese quelle più impegnative e impervie.