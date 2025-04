Prestazioni elevate, autonomia da record e un design futuristico: il nuovo Jaecoo 7 Super Hybrid irrompe nel mercato italiano, ridefinendo gli standard del segmento SUV plug-in con prestazioni di altissimo livello e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Proposto dal promettente brand cinese Jaecoo, questo modello rappresenta un passo avanti significativo nella mobilità ibrida. Il cuore pulsante del veicolo è il Super Hybrid System (SHS), una tecnologia che combina un motore benzina 1.5 turbo da 143 CV con due unità elettriche, per una potenza totale di 340 CV. Le prestazioni non deludono: il SUV accelera da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi.

Versatilità energetica senza compromessi

Il punto di forza del Jaecoo 7 è la sua doppia anima: in modalità EV, il veicolo offre fino a 108 chilometri di percorrenza completamente elettrica, riducendo emissioni e costi di gestione, mentre passando alla modalità HEV, il sistema ottimizza i consumi, limitando l’assorbimento di carburante a soli 6 litri per 100 km e garantendo un’autonomia complessiva superiore ai 1.400 chilometri con un pieno.

Estetica contemporanea e dettagli premium

Il design esterno di Jaecoo 7 coniuga robustezza e raffinatezza: linee tese e decise, una calandra esagonale prominente e dettagli ricercati come maniglie a scomparsa e specchietti cromati definiscono l’estetica del veicolo. L’illuminazione Led Matrix per le luci diurne e una barra luminosa posteriore completano il look futuristico, mentre i cerchi in lega da 19 pollici conferiscono un tocco sportivo.

Abitacolo hi-tech e comfort superiore

All’interno, la tecnologia è protagonista. Un display centrale da 14 pollici domina la plancia, affiancato da una strumentazione digitale da 10,3 pollici. La connettività è garantita dal supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, mentre un sistema audio Sony con otto diffusori offre un’esperienza sonora di alta qualità. Tra le dotazioni spiccano un tetto panoramico da 1,1 metri quadrati, sedili regolabili elettricamente e una stazione di ricarica wireless rapida per dispositivi mobili, progettati per migliorare il comfort e il piacere di guida.

Protezione integrale per conducente e passeggeri

La sicurezza è un aspetto prioritario per il Jaecoo 7. La struttura del veicolo è composta per l’80% da acciaio ad alta resistenza, con zone di assorbimento programmato degli impatti. Il pacchetto ADAS include 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, l’assistenza negli ingorghi, l’avviso di abbandono corsia e un innovativo sistema di visualizzazione a 540° con effetto trasparenza, particolarmente utile per le manovre di parcheggio.

Grazie a questa combinazione di tecnologia avanzata, prestazioni elevate e attenzione alla sostenibilità, il Jaecoo 7 si presenta come un’opzione altamente competitiva nel panorama italiano dei SUV, perfettamente in linea con le esigenze dei conducenti moderni.