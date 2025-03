“Creare un marchio britannico di veicoli elettrici premium che offra design emotivamente accattivante, prestazioni all’avanguardia e un’esperienza cliente basata su intelligenza artificiale”. Questa è la visione ambiziosa di Mohammed Yehya El Bakkali, imprenditore che ha recentemente lanciato Perseus, un nuovo protagonista nel panorama competitivo dei SUV elettrici premium.

Entra in competizione coi più grandi

Il costruttore britannico mira a inserirsi in un segmento dominato da giganti come Porsche Macan, BMW iX3 e la futura Polestar 7. Sebbene le informazioni tecniche siano ancora limitate, con solo due immagini teaser che rivelano parzialmente il profilo del veicolo e il logo aziendale, il debutto sul mercato è previsto entro la fine del 2027.

Dal punto di vista tecnico, si sa che il SUV utilizzerà una piattaforma elettrica già consolidata appartenente a un importante gruppo europeo. Secondo AutoExpress, le ipotesi più accreditate includono una collaborazione con Magna per architettura e produzione, oppure l’adozione della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Il design italiano, invece, sarà affidato a uno studio di ingegneria e stile di fama internazionale.

Tecnologia avanzata

El Bakkali non è nuovo al settore automobilistico. Lo scorso anno, insieme al socio Mohammed Hicham Senhaji Hannoun, aveva lanciato Atlas, un progetto di SUV elettrico compatto destinato al mercato nordafricano, sviluppato in collaborazione con Italdesign, lo studio torinese responsabile di design, ingegneria e prototipazione.

Con origini marocchine, l’imprenditore inglese ha sottolineato l’importanza del Marocco come hub industriale strategico per l’automotive, sostenuto dalla visione del sovrano Mohammed VI, per guidare la transizione verso la mobilità a zero emissioni nel continente africano.

Con tecnologia avanzata, design raffinato e prestazioni elevate, Perseus punta a conquistare un segmento di mercato più prestigioso e globale. Sebbene molti dettagli rimangano ancora avvolti nel mistero, l’ambizione di distinguersi tra i marchi premium di veicoli elettrici è evidente. La sfida sarà riuscire a emergere in un mercato sempre più affollato e competitivo.