La gamma Porsche Macan si amplia in Italia con diverse novità per il 2024, tra cui una nuova versione a trazione posteriore, un pacchetto di design off-road, un nuovo colore della carrozzeria e l’introduzione della Macan 4S, posizionata tra la Macan Turbo e la Macan 4.

Nuova versione a trazione posteriore

La Porsche Macan a trazione posteriore è dotata di una batteria ad alto voltaggio da 1000 kWh e un motore posizionato sull’asse posteriore che eroga una potenza di 340 CV (250 kW). Il motore ha una lunghezza attiva di 200 mm e un diametro di 210 mm. Questo cambio di trazione riduce il peso complessivo del veicolo di 110 kg rispetto alla versione a trazione integrale, migliorando l’efficienza energetica e portando l’autonomia fino a 641 km.

Porsche Macan 4S, potenza e prestazioni

La Porsche Macan 4S introduce il sistema Porsche Traction Management (ePTM) a controllo elettronico, che distribuisce la potenza tra gli assi con una rapidità cinque volte maggiore rispetto alla trazione integrale tradizionale. Equipaggiata con il Launch Control, la Macan 4S raggiunge una velocità massima di 240 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi.

L’autonomia (standard WLTP) è di 606 km. Il motore posteriore con inverter a impulsi SiC da 600 Ah, insieme al motore sull’asse anteriore, fornisce una potenza complessiva di 448 CV (330 kW) e un overboost fino a 516 CV (380 kW). Le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell’altezza, il Porsche Active Suspension Management (PASM) e il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sono tutti di serie sulla Macan 4S.

Aggiornamenti e prezzi

Porsche ha introdotto il colore Slate Grey Neo e un pacchetto off-road che include una nuova geometria del paraurti anteriore, sospensioni pneumatiche adattive e un aumento dell’altezza da terra di 10 mm. Il pacchetto è disponibile in due colori con cerchi da 21” in Vesuvius Grey e design off-road. Inoltre, la gamma Macan è stata aggiornata con un design rivisitato dei display interni.

Il Porsche Driver Experience ora combina elementi digitali e analogici, inclusi un quadro strumenti con display curvo da 12,6”, un display da 10,9” per il passeggero e un head-up display con realtà aumentata.

I due nuovi modelli Macan possono essere ordinati già ora e saranno consegnati nella seconda metà dell’anno. I prezzi, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico, in Italia partono da 84.626 euro per la Macan e da 94.917 euro per la Macan 4S.