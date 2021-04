Hyundai Staria: il nuovo concetto di monovolume

Ecco la nuova Hyundai Staria, inedita monovolume di grandi dimensioni che, entro fine anno, debutterà anche sul mercato europeo. Stando a quanto dichiarato direttamente dal costruttore sudcoreano, questo modello è ambasciatore del nuovo concetto di PBV, acronimo di Purpose Built Vehicle che abbina la carrozzeria da astronave all’abitacolo da nave per crociera. Tuttavia, per il momento non è prevista l’introduzione sul mercato italiano.

Grandi dimensioni e anche diesel

Esteticamente, la nuova Hyundai Staria è riconoscibile per le grandi dimensioni della carrozzeria, quantificate in 525 cm di lunghezza, 200 cm di larghezza, 199 cm di altezza e 327 cm di passo. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la vettura adotterà il propulsore diesel 2.2 CRDi da 177 CV di potenza e 432 Nm di coppia massima con il cambio manuale a sei marce o il cambio automatico ad otto rapporti, più il motore a benzina 3.5 MPi da 272 CV di potenza e 332 Nm di coppia massima solo con il cambio automatico ad otto rapporti e non disponibile per il mercato europeo. Inoltre, sarà prevista anche la configurazione Van come veicolo commerciale con il volume di carico da quasi 5.000 litri.

Anche in versione Premium

A livello di personalizzazioni, la nuova Hyundai Staria nella declinazione Wagon fino a 11 posti sarà proposta nelle colorazioni Abyss Black Pearl, Creamy White, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Shimmering Silver Metallic, Dynamic Yellow, Olivine Gray Metallic e Gaia Brown Pearl per la carrozzeria. Per l’abitacolo, invece, saranno previste le tinte bicolore nero e beige o nero e blu. La gamma comprenderà anche la lussuosa versione Premium, con gli elementi della carrozzeria in ottone cromato, le luci Parametric Pixel, i sedili relax, l’illuminazione dell’abitacolo a 64 colori, l’impianto audio Bose e le tinte bicolore grigio e marrone o grigio e grigio chiaro per l’abitacolo. Successivamente, debutteranno le configurazioni limousine, camper e ambulanza, più le versioni elettrificate.