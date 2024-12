Hyundai amplia la gamma della Santa Fe con la nuova versione Plug-In Hybrid, un concentrato di tecnologia ed efficienza pensato per soddisfare le esigenze di mobilità sostenibile senza rinunciare al comfort. La variante “alla spina” si posiziona come una scelta premium, con un prezzo di partenza di 55.800 euro, superiore ai 49.600 euro della già apprezzata full hybrid disponibile nelle concessionarie.

Potenza e autonomia al top

La Hyundai Santa Fe Plug-In abbina un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV a un propulsore elettrico da 98 CV, per una potenza complessiva di 253 CV e una coppia di 367 Nm. Il cuore elettrico è alimentato da una batteria da 13,8 kWh, che garantisce un’autonomia media di 54 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP. La trazione integrale è inclusa di serie, rendendo la vettura ideale sia per la guida in città che per i viaggi più avventurosi.

Due allestimenti ricchi di dotazioni

La Santa Fe Plug-In Hybrid è disponibile in due versioni, Business e XClass, entrambe pensate per offrire una dotazione di serie completa e tecnologicamente avanzata.

Allestimento Business :

Include il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida SmartSense, cerchi in lega da 18″, fari full LED, portellone elettrico, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e un doppio display digitale da 12″ e 12,3″ per la strumentazione e l’infotainment.

Allestimento XClass:

Aggiunge cerchi in lega da 20″, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati e interni di lusso con sedili in pelle, riscaldabili, ventilati e regolabili elettricamente. Il cluster digitale Super Vision da 12,3″ offre un’esperienza visiva avanzata.

Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid, optional esclusivi

Tra gli optional spicca il Calligraphy Pack, che porta la raffinatezza della Santa Fe a un livello superiore. Questo pacchetto include dettagli esterni nero lucido, cerchi in lega dedicati, interni in pelle Nappa, head-up display e un impianto audio Bose per un’esperienza sonora immersiva.