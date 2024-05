Hyundai ha rilasciato il listino della nuova SANTA FE, giunta alla sua quinta generazione. Questo iconico D-SUV del brand punta su un’efficiente motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV, capace di erogare una potenza di sistema di 215 CV, abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti per garantire una guida fluida e piacevole. La Nuova SANTA FE è disponibile sia a trazione anteriore sia integrale, con configurazioni a 5 o 7 posti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Fin dalla fase di progettazione, i designer Hyundai hanno lavorato per conferire al modello un look distintivo e massimizzare gli spazi interni. La filosofia progettuale “Open for More” collega interni ed esterni, ampliando le esperienze a bordo attraverso un’estetica elegante e un feeling di alta qualità nei dettagli. Questo SUV è ideale sia per l’uso quotidiano sia per avventure fuori città, rispondendo a uno stile di vita dinamico senza compromessi.

La capacità di carico della Nuova SANTA FE è ai vertici del segmento, con 711 litri nella configurazione a 5 posti. L’apertura del portellone posteriore a tutta larghezza offre praticità sia in città sia durante le esperienze all’aperto. Per facilitare l’accesso al tetto, il montante C può essere equipaggiato con una maniglia a scomparsa.

Dotazioni di serie di Nuova Hyundai SANTA FE

Tra le innovazioni spicca il vassoio di sterilizzazione UV-C sopra il vano portaoggetti del passeggero, utile per sterilizzare oggetti di uso quotidiano come cellulari e portafogli. La versione Business offre una configurazione di serie particolarmente ricca a un prezzo competitivo di € 49.600. Questo allestimento include cerchi in lega da 18”, fari Full LED, portellone elettrico, barre portatutto, luci interne a LED e climatizzatore automatico bizona.

Altre dotazioni comprendono il cambio shift-by-wire, Smart Key, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato in pelle, sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth, servizi telematici Bluelink, retrocamera e aggiornamenti Over The Air (OTA). Presenti anche sensori di parcheggio anteriori e posteriori, tendine parasole posteriori, caricatore wireless per smartphone, prese USB anteriori e posteriori, e quadro strumenti digitale da 12’’ con schermo TFT da 4,2’’.

La Nuova SANTA FE è dotata di una vasta gamma di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Tra queste, la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e cicli, il Rear Occupant Alert, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, l’Highway Driving Assist e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go. Completano l’equipaggiamento la In Cabin Camera e il sistema eCall.

Offerta Hyundai

La versione Business della Nuova Hyundai SANTA FE Full Hybrid 2WD 5 posti è proposta con rate da € 329 al mese per 36 mesi, con un anticipo di € 11.010 e vantaggi per il cliente di € 5.250. L’allestimento XClass, a partire da € 54.350, aggiunge cerchi in lega da 20”, fari Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle e finiture premium. Inoltre, offre il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack” per un look esclusivo e un’esperienza di bordo di prima classe, con dettagli in nero lucido e cerchi da 20’’, sedili in pelle nappa, sistema audio BOSE, Head-Up Display e doppio caricatore wireless anteriore.