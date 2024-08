Hyundai ha ufficialmente confermato la produzione della N Vision 74, il concept futuristico presentato nel 2022, che diventerà un modello di serie entro il 2030. Questa notizia è emersa durante il recente CEO Investor Day 2024, dove Hyundai ha svelato un ambizioso piano che prevede il lancio di 20 veicoli elettrici nei prossimi anni. Tra questi spicca la Hyundai N Vision 74, un’auto elettrica ad alte prestazioni che promette di ridefinire gli standard del settore.

Hyundai N Vision 74, il concept era a idrogeno

La Hyundai N Vision 74 è stata menzionata in una diapositiva presentata agli investitori come uno dei futuri veicoli di punta della casa coreana. Nonostante l’annuncio, Hyundai non ha ancora rilasciato dettagli specifici sul motore o sulle prestazioni del modello destinato alla produzione.

Resta quindi da vedere se l’auto manterrà il propulsore a idrogeno da 680 CV visto nel concept originale o se passerà a una configurazione completamente elettrica, con nuove batterie e motori di ultima generazione. La scelta potrebbe dipendere dall’andamento del mercato, dove i veicoli a idrogeno stentano a trovare un posto stabile.

Si arriva a 800 CV?

Le voci di una produzione in tiratura limitata della N Vision 74 sono emerse recentemente, suggerendo che potrebbero essere prodotti solo 100 esemplari: 70 per la strada e 30 per l’uso esclusivo in pista. Secondo un report coreano, la versione di serie potrebbe arrivare a una potenza impressionante di 800 CV grazie a un sistema ibrido a idrogeno e doppio motore elettrico, rendendola la Hyundai più potente mai realizzata. Tuttavia, un’altra fonte suggerisce una potenza leggermente inferiore, intorno ai 775 CV, ma comunque sufficiente per posizionarla tra le supercar più performanti.

Lo sviluppo della N Vision 74 è già in corso presso il centro di ricerca di Namyang, e la produzione potrebbe iniziare già nel 2026. Nei prossimi mesi, potremmo vedere i primi prototipi su strada, segnando un nuovo capitolo nella storia di Hyundai, pronta a sfidare i colossi del mercato con un modello che promette prestazioni estreme, design distintivo e tecnologia all’avanguardia. L’attesa per questo nuovo bolide elettrico è alta, e non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro della N Vision 74.