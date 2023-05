Hyundai N Vision 74: debutta in Italia al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 [FOTO]

La prestigiosa scena del Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha accolto per la prima volta una presenza straordinaria: Hyundai. La casa automobilistica sudcoreana ha deciso di partecipare all’evento con un inedito protagonista. Presentando in anteprima italiana il suo affascinante concept, la Hyundai N Vision 74, il brand ha attirato su di sé gli sguardi dei partecipanti al celebre concorso.

Annunciata per la prima volta lo scorso anno, la N Vision 74 è una manifestazione tangibile della futura direzione tecnologica di Hyundai. La vettura si presenta sotto forma di un rolling lab dotato di un particolare sistema ibrido ad alte prestazioni che prevede celle a combustibile a idrogeno ed elettricità, il tutto condito da un design che omaggia la storica Pony Coupe del 1974, perla del design di Giorgetto Giugiaro.

L’ultimo concept è sviluppato su un’architettura ibrida a celle a combustibile a idrogeno, unica nel suo genere. Si tratta di una potente combinazione di un motore elettrico e di un sistema a celle a combustibile a idrogeno, capace di un tempo di ricarica straordinariamente rapido di soli 5 minuti.

Dotata di due motori indipendenti, posizionati su ciascuna delle ruote posteriori, la Hyundai N Vision 74 vanta una potenza totale di ben 680 CV. Questi numeri le permettono di raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in meno di 4 secondi.

Assicura fino a 600 km circa di autonomia

In termini di alimentazione energetica, la N Vision 74 è un vero tour de force. L’energia proviene da una cella a combustibile a idrogeno da 85 kW posizionata frontalmente, da una batteria agli ioni di litio da 62 kWh situata tra il guidatore e il passeggero e da due serbatoi di idrogeno da 2,1 kg nella parte posteriore. Questa combinazione fornisce alla vettura un’autonomia complessiva di circa 600 km, segnando un traguardo significativo nell’efficienza energetica dei veicoli a idrogeno.

Il debutto di Hyundai al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 con la sua Hyundai N Vision 74 non è solo un evento significativo per l’azienda, ma segna anche un importante passo avanti per l’industria automobilistica.