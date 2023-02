Hyundai N Vision 74 Concept: in arrivo la versione di serie?

Tra le concept del 2022 che hanno colpito maggiormente appassionati ed esperti del settore troviamo senza ombra di dubbio la Hyundai N Vision 74. Questa affascinante show car si ispira al design senza tempo della Pony Coupé del 1974, opera della matita di Giorgetto Giugiaro, caratterizzata da un design in grado di mescolare in modo sapiente linee retrò e al medesimo tempo futuristiche.

Hyundai N Vision 74: design senza tempo

L’apprezzamento ricevuto dalla N Vision 74 Concept è stato tale da spingere i vertici della Casa coreana a prendere in considerazione una possibile produzione in serie del modello. Anche se al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale, ai piani alti del Costruttore di Seul qualcosa si sta già muovendo.

Le indiscrezioni di Till Wartenberg

Durante il Canadian International Auto Show che si è svolto nei scorsi giorni, Till Wartenberg, vicepresidente del brand N di Hyundai, ha dichiarato alla stampa di voler sviluppare ulteriormente il progetto “N Vision 74”. Il manager Hyundai ha comunque affermato che si tratterebbe di un investimento decisamente importante, sia in termini di tecnologia che di produzione, ma che lo sforzo in questo progetto potrebbe essere ampiamente ripagato dalla grande soddisfazione della clientela.

Avvolta nel mistero

Purtroppo, Wartenberg non si è sbilanciato né sulle eventuali tempistiche, né sui prezzi di listino e né tanto meno sulle caratteristiche tecniche e meccaniche che caratterizzeranno il veicolo. L’unica cosa certa è che esiste una speranza che la vettura diventi una vera e propria auto pronta a circolare in strada.

Powertrain a idrogeno?

A proposito di meccanica e specifiche tecniche, c’è da chiedersi se la vettura manterrà il suo powertrain a idrogeno o se adotterà una più “tradizionale” meccanica 100% elettrica. La concept che abbiamo potuto apprezzare sfrutta una speciale struttura di controllo che ingloba sia le celle a combustibile che la batteria e sfrutta l’idrogeno come una sorta di range extender alternativo all’energia erogata dalla già citata batteria.

Prestazioni entusiasmanti

La vettura è spinta da due motori elettrici posteriori in grado di sviluppare una potenza complessiva di 680 CV e una coppia di 900 Nm. Questa show car è stata sviluppata per offrire una guida sportiva spinta e divertente in grado di regalare drifting spettacolari. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuati in 4 secondi e di una velocità massima di 250 km/h. L’autonomia è di 600 km e per effettuare il pieno di idrogeno si impiegano appena 5 minuti.