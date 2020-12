Hyundai: la versione N in arrivo anche per Kona e Tucson

L’anno prossimo, anche i modelli Kona e Tucson di Hyundai potrebbero essere disponibili nella versione sportiva N, dopo la compatta i30 e l’utilitaria i20. Sia la Kona N che la Tucson N saranno riconoscibili per numerose caratteristiche estetiche, come l’assetto sportivo ribassato, la calandra dedicata di colore nero, lo splitter anteriore, le minigonne laterali, le prese d’aria ampliate, lo spoiler, il diffusore posteriore, il doppio terminale di scarico, le pinze dei freni di colore rosso e gli specifici cerchi in lega da 19 pollici di diametro.

A livello meccanico, la nuova Hyundai Kona N dovrebbe condividere il motore a benzina 2.0 T-GDi da 280 CV di potenza con la rinnovata i30 N, abbinato al cambio manuale a sei marce. Tuttavia, non sono escluse altre configurazioni, in abbinamento al cambio automatico DCT a doppia frizione, nonché alla trazione integrale AWD.

Per quanto riguarda l’inedita Hyundai Tucson N, la nuova declinazione in chiave sportiva della SUV compatta sudcoreana potrebbe portare al debutto il propulsore a benzina 2.3 T-GDi, dal regime massimo di rotazione pari a 7.000 giri/minuto. Accreditato della potenza di 290 CV e 420 Nm di coppia massima, la suddetta unità sarà abbinata alla trazione integrale AWD con il differenziale meccanico a slittamento limitato e, molto probabilmente, anche al cambio automatico a doppia frizione 7DCT a sette rapporti.