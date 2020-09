Hyundai i30 N: nuovo look e nuovo cambio automatico

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 16 settembre 2020

Hyundai ha rilasciato alcune immagini che svelano come sarà la prossima generazione di i30 N, la Hot Hatch del Brand. Oltre alle novità stilistica, arriverà un nuovo cambio automatico a otto rapporti

La Hyundai i30 N ha conquistato tutti quanti con la sua prima generazione, adesso è pronta a una nuova ventata di freschezza, come anticipato dalla stessa Casa coreana. La Hot Hatch è protagonista di una sequenza di fotografie rilasciate a bassa illuminazione, nelle quali è possibile vedere alcuni dettagli del modello che sarà caratterizzato da un design innovativo, e ispirato alla dinamicità, alla performance e all'innalzamento dell'esperienza emotiva. Nel dettaglio la nuova i30 N sfoggia nuovi paraurti anteriori e posteriori - più aggressivi -, un doppio scarico maggiorato, una griglia centrale molto ampia, dove si mette in mostra la firma N, e nuovi fanali a V con luci diurne (DRL) a LED. Questo stile ricercato cerca di esaltare ancora di più il carattere veloce del modello, facendolo sembrare scattante anche in posizione statica.



Le novità complete

Le immagini rilasciate da Hyundai, fanno vedere anche dei nuovi cerchi in lega da 19’’ forgiati, sviluppati in tempi recenti e ancora più leggeri di quelli del passato, contribuendo alla riduzione del peso della vettura. Un'altra bella dose di novità è rappresentata dal nuovo cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti (N DCT), con funzioni di cambiata dedicate ‘N Performance’ per garantire le massime prestazioni. La prossima generazione di i30 N, sarà la prima vettura del Marchio a sfruttare a piene mani questa tecnologia. I tecnici del Brand coreano affermano che grazie a questi aggiornamenti, la Nuova i30 N sarà pronta per affrontare le strade e la pista. Per avere ancora più informazioni bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, ma si sa l'attesa aumenta il piacere.