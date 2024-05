Hyundai Kona, tutti i segreti del B-SUV coreano

In uno dei segmenti più competitivi e affollati del mercato, nonché uno dei più apprezzati dagli automobilisti italiani, come quello dei B-SUV, Hyundai Kona ha la volontà di distinguersi e colpire il grande pubblico grazie a doti ben definite. Il nuovo crossover del costruttore sudcoreano si presenta sulla scena con un look raffinato e ammaliante, con tecnologie di altissimo profilo e con una gamma di motori ricca e variegata, pronta a rispondere alle esigenze di ogni cliente: si parla di benzina, mild-hybrid, full-hybrid e 100% elettrica.

Hyundai Kona, un look moderno e frizzante

Rispetto al passato, la nuova generazione di Hyundai Kona viene costruita sulla piattaforma K3, pensata in primis per la versione EV e quindi dedita all’efficienza.Anche l’estetica nasce per essere, prima di tutto, funzionale alla versione elettrica: non è un caso che l’auto si presenti in scena con un look futuristico, scolpito e, al tempo stesso, fluido come ci dimostra il suo coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27. Quest’ultimo va a tutto vantaggio dei consumi e dell’efficienza.

La sezione anteriore della nuova Hyundai Kona è caratterizzata dalla presenza della griglia del radiatore bassa con deflettori attivi e dalla Seamless Horizon Lamp, una firma luminosa a LED dallo sviluppo orizzontale, che traccia la sua linea da lato a lato senza interruzioni. Questa caratteristica viene replicata al posteriore, dove compare anche una terza luce dello stop perfettamente integrata nello spoiler.

La versione N Line inserisce un bel po’ di aggressività e si distingue per i passaruota in tinta con la carrozzeria, per la griglia sportiva e le prese d’aria maggiorate. Taglio diverso anche per i paraurti che richiama la forma di un’ala. La ciliegina sulla torta, oltre agli specchietti laterali neri lucidi, è il doppio scarico. Un certificato di pura sportività.

Le dimensioni

Lunghezza: 4,35 metri

Larghezza: 1,82 metri

Altezza: 1,57 metri

Passo: 2,66 metri

Tantissime le colorazioni per la carrozzeria:

Denim Blue Pearl

Mirage Green

Abyss Black Pearl

Atlas White

Cyber Grey Metallic

Ecotronic Grey Pearl

Meta Blue Pearl

Ultimate Red

E queste sono quelle esclusive per le Kona elettriche:

Shimmering Silver Metallic

Serenity White Pearl

Abyss Black Pearl

Atlas White Solid

Serenity White Pearl

Ecotronic Grey Pearl

Ultimate Red Metallic

Engine Red Solid

Meta Blue Pearl

Jupiter Orange Metallic

Ultimate Red Metallic

Gli interni di Hyundai Kona

L’obiettivo di Hyundai Kona è di rassicurare l’automobilista grazie al comfort, allo spazio e alla tecnologia. Tutti gli elementi perfettamente riscontrabili all’interno del rinnovato B-SUV di successo. L’abitacolo della Kona è un concentrato di fine ricercatezza del dettaglio, anche grazie all’uso di materiali ecologici e sostenibili, di flessibilità e ariosità. La comodità è ben rappresentata dall’ampiezza dell’abitacolo, dai numerosi vani per riporre oggetti – anche configurabili a proprio piacimento -, dal selettore del cambio spostato dietro al volante per liberare la zona del tunnel centrale, e dal bagagliaio ai vertici della categoria da 466 litri. Sia davanti che dietro si viaggia bene, senza soffrire per il poco spazio destinato alle ginocchia o alla testa.

Oggi modernità significa digitalizzazione, che non manca affatto sulla nuova Kona. La plancia incorpora un doppio display panoramico, comprendente un quadro strumenti da 12,3 pollici perfettamente integrato con lo schermo dell’infotainment, anch’esso da 12,3 pollici, per offrire ai conducenti un’esperienza totalmente appagante. A disposizione ci sono anche i servizi Connected Car di Hyundai che utilizzano la telematica per trasferire dati in tempo reale, come ad esempio la navigazione online, con il connected routing e le informazioni sul traffico in tempo reale, nonché gli aggiornamenti sui parcheggi in tempo reale, e tanto altro ancora. Bluelink, invece, connette i conducenti alle loro auto attraverso gli smartphone grazie all’app Bluelink, che migliora la loro esperienza di guida e la rende più pratica, comoda e sicura I servizi per auto connesse Bluelink possono essere controllati anche tramite il riconoscimento vocale online. Naturalmente sono previsti gli aggiornamenti Over-the-air (OTA), per garantire ai sistemi di bordo di essere sempre al passo, e la connettività Android Auto ed Apple CarPlay. Chicca aggiuntiva la Digital Key: con questa funzione – che sfrutta in tutta sicurezza la tecnologia NFC – si può aprire, chiudere e persino avviare la vettura attraverso uno smartphone o smartwatch compatibile.

Hyundai Kona e la sicurezza

La nuova generazione di Hyundai Kona è un punto di riferimento della categoria anche per quanto riguarda la sicurezza. Il crossover è dotato della versione più evoluta di Hyundai Smart Sense, il gruppo di avanzati sistemi di assistenza alla guida del brand, comprensivo di:

In-cabin Camera

Driver Status Monitor (DSM)

Blind-Spot

Remote Smart Parking Assist (RSPA)

Forward Collision-avoidance Assist (FCA/FCA JT)

Smart Cruise Control (SCC)/Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)

Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) (compreso il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist)

Lane Keeping Assist (LKA), Lane Following Assist (LFA)

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)

Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Lead Vehicle Departure Alert (LVDA)

Parking Distance Warning (PDW) Fr/Rr + retrocamera:

Surround View Monitor (SVM)

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

Forward/Side/Reverse Parking Distance Warning (PDW)

Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)

Remote Smart Parking Assist (RSPA)

La variante EV offre ulteriori funzioni di sicurezza:

Forward Collision-avoidance Assist 2.0 (FCA 2.0)

Highway Driving Assist (HDA 2.0)

Le motorizzazioni

Come anticipato, Hyundai Kona offre una gamma di motori molto ampia. A disposizione dell’utente finale ci sono il classico motore a benzina 1.0 T-GDi da 88 kW (120 CV), la variante mild hybrid 1.0 T-GDi 48 V da 88 kW (120 CV) dotata di batteria al litio da 48 volt, la versione full hybrid (HEV) 1.6 T-GDi da 104 kW (141 CV) e due elettriche. Le Kona EV possono essere con powertrain elettrico da 48,6 kWh e 99 kW (135 CV) di potenza per la Standard Range (per 380 km di autonomia), oppure con un’unità da 64,8 kWhe potenza di 150 kW (204 CV), nella Long Range. L’autonomia in quest’ultimo caso arriva fino a 510 chilometri (ciclo WLTP).

