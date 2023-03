Nuova Hyundai Kona, nuove informazioni

Il modello, sviluppato a partire dalla versione elettrica, si presenta rivoluzionato rispetto alla vecchia generazione, con dimensioni maggiori e caratteristiche migliorate sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda la sicurezza, la praticità e l’efficienza.

Dimensioni e design

Rispetto alla generazione precedente, Nuova Kona ha dimensioni più grandi: sviluppata sulla base della variante EV, la sua lunghezza è di 4.355 mm (175 mm in più rispetto al vecchio modello), ha un passo di 2.660 mm (più lungo di 60 mm), una larghezza di 1.825 mm (25 mm in più) e un’altezza di 1.575 mm (cresciuta di 20 mm). Avrà un gamma completa grazie ad un’ampia scelta di powertrain, i clienti potranno scegliere tra le varianti EV (standard o long-range), full-hybrid (HEV) e a combustione interna (ICE), senza dimenticare le versioni sportive N Line di ciascuna. Se esternamente si lascia ammirare per il suo design robusto e dinamico e le sue dimensioni maggiorate, al contempo offre nuove tecnologie e funzionalità che garantiscono un’esperienza sempre sicura, connessa e confortevole. In abitacolo si trova il doppio schermo panoramico da 12,3 pollici e Hyundai offre anche la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC).

Meccanica e tecnologie

La variante elettrica della nuova Kona ha un’autonomia dichiarata di 490 km (stimati nel ciclo WLTP) ed è dotata di elementi specifici per i veicoli elettrici come il bagagliaio anteriore (frunk), i deflettori attivi, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l’Head-up Display (HUD), la modalità di guida a un pedale (i-PEDAL), lo Smart Regenerative System, l’electronic-Active Sound Design (e-ASD) e l’Eco Package. Nuova Kona dispone anche delle più recenti tecnologie Hyundai SmartSense con ADAS e sistemi di sicurezza di ultima generazione, capaci di raggiungere un livello di guida autonoma di livello 2. Tra questi, ci sono il Forward Collision Avoidance Assist (FCA), il Blind-spot View Monitor (BVM), il Remote Smart Parking Assist (RSPA) e il Driver Status Monitor (DSM).

Nuova Kona e l’approccio non convenzionale

Hyundai ha sviluppato nuova Kona partendo dalla versione elettrica, coerentemente con la strategia di elettrificazione accelerata che il brand ha annunciato a marzo 2022, che vedrà il debutto di 11 nuovi veicoli elettrici Hyundai entro il 2030 a livello globale. Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha aggiunto: “Kona Electric svolgerà un ruolo importante, insieme ai modelli della gamma Ioniq, nel rafforzare la leadership di Hyundai nel settore dei veicoli elettrici. Nuova Kona si basa sul successo della prima generazione del modello ed è stata progettata e disegnata per primeggiare grazie alle numerose caratteristiche eccezionali che la caratterizzano. In Hyundai non consideriamo la rivoluzione dei veicoli elettrici come una semplice tendenza del momento. Crediamo che sia un punto di svolta non solo per il settore ma anche per la società. Attraverso l’implementazione di soluzioni di mobilità eco-compatibili come i nostri EV, speriamo di accelerare la transizione verso una mobilità pulita e di compiere progressi per l’umanità”.