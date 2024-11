Hyundai ha svelato le prime immagini della Ioniq 9, il nuovo SUV completamente elettrico e sette posti, concepito per segnare un importante progresso nella gamma Ioniq e nel mondo dei veicoli elettrici di grandi dimensioni. La Ioniq 9 si colloca al vertice della gamma, proseguendo il successo dei modelli Ioniq 5 e Ioniq 6 e stabilendo nuovi standard per design, comfort e innovazione tecnologica.

Questo SUV presenta un design “Aerosthetic”, un connubio tra eleganza e aerodinamica avanzata, ispirato al mondo nautico. La piattaforma E-GMP di Hyundai, già apprezzata su altri modelli, conferisce alla Ioniq 9 un abitacolo eccezionalmente spazioso, capace di ospitare comodamente sette persone. La Ioniq 9 avrà all’incirca le dimensioni della EV9 della Kia, con 500 cm di lunghezza, 198 cm di larghezza, 178 cm di altezza e un passo di 310 cm. Con una linea del tetto estesa e un passo generoso di 310 cm, la Ioniq 9 garantisce ampiezza e comfort in tutte le tre file di sedili, perfetta per chi cerca una mobilità versatile e flessibile.

La carrozzeria della Ioniq 9 riflette influenze culturali coreane, come dimostrano le linee laterali che richiamano il tradizionale abito Hanbok. I fari anteriori adottano la firma luminosa Parametric Pixel, elemento caratteristico della famiglia Ioniq, mentre i cerchi multirazza esaltano l’anima sportiva ed elegante del veicolo.

Gli interni della Ioniq 9 sono progettati per offrire un’esperienza lounge esclusiva, con dettagli ispirati alla natura e un design che favorisce il relax. Elementi dalle forme ellittiche e armoniose, come le maniglie e i rivestimenti, contribuiscono a creare un’atmosfera sofisticata e accogliente, ideale per lunghi viaggi in compagnia. La piattaforma E-GMP permette anche un pavimento completamente piatto, migliorando l’accessibilità e la libertà di movimento all’interno dell’abitacolo.

Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center, descrive la Ioniq 9 come un’innovazione che combina tecnologia avanzata e comfort in un’unica esperienza. La Hyundai Ioniq 9 punta a offrire una mobilità senza compromessi, grazie alla versatilità degli spazi e alle soluzioni pensate per il benessere di ogni passeggero.

Il debutto ufficiale della Ioniq 9 è previsto per novembre a Los Angeles, dove Hyundai svelerà ulteriori dettagli su un modello destinato a ridefinire la mobilità elettrica di lusso per famiglie e viaggiatori.