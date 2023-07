Hyundai Ioniq 5 N debutta al Goodwood Festival of Speed 2023 [FOTO e VIDEO]

La nuova Hyundai Ioniq 5 N ha fatto il suo debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed 2023. Questa vettura rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle auto elettriche, combinando un design esterno accattivante con un abitacolo spazioso e confortevole.

Il design esterno della nuova Ioniq 5 N è un mix di linee pulite e forme geometriche che danno alla vettura un aspetto futuristico. Il frontale è dominato da una griglia chiusa, con fari a LED integrati che creano un aspetto distintivo. I cerchi in lega da 20” aggiungono un tocco di eleganza al design complessivo.

L’abitacolo del nuovo EV è altrettanto impressionante. Gli interni sono spaziosi e ben organizzati, con un cruscotto digitale e un grande display touch dedicato al sistema di infotainment. La vettura offre anche una serie di dotazioni di serie, tra cui un sistema di navigazione, un impianto audio premium e diversi sistemi di sicurezza avanzati.

La Hyundai Ioniq 5 N è disponibile con una serie di optional, tra cui un tetto panoramico, sedili riscaldati e ventilati e vari sistemi di assistenza alla guida. Questi optional permettono di personalizzare l’auto elettrica in base alle proprie esigenze e preferenze.

Promette fino a 480 km di autonomia

Sotto il cofano, la Ioniq 5 N è dotata di un motore elettrico che offre prestazioni impressionanti. È in grado di raggiungere una velocità massima di 185 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. La batteria da 72,6 kWh permette un’autonomia di 480 km con una sola ricarica, rendendola una scelta eccellente per i viaggi a lunga distanza.

Il nuovo modello della casa automobilistica sudcoreana sarà disponibile in una serie di colorazioni, tra cui Phantom Black, Cyber Gray, Atlas White, Digital Teal e Lucid Blue. Questo permette ai clienti di scegliere il colore che meglio si adatta al loro stile personale.

Arriverà entro fine anno

Sarà disponibile per l’acquisto a partire dal quarto trimestre del 2023. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma si prevede che saranno competitivi rispetto ad altre auto elettriche sportive sul mercato.

In conclusione, la nuova Hyundai Ioniq 5 N offre un mix di design, comfort, prestazioni e tecnologia. Con le sue numerose dotazioni di serie e optional, questa vettura è pronta a rivoluzionare il mercato dei veicoli a zero emissioni.