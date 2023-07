Hyundai Ioniq 5 N sarà presentata domani a Goodwood [TEASER]

Un nuovo capitolo nella storia dell’automobilismo sta per essere scritto. Hyundai, uno dei leader mondiali nel settore automobilistico, è pronta a svelare la sua ultima creazione: la Hyundai Ioniq 5 N. Questo modello rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’automobilismo elettrico, combinando prestazioni di alto livello con un design all’avanguardia.

La nuova Ioniq 5 N farà il suo debutto mondiale in occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, un evento che riunisce gli appassionati di motori da tutto il mondo. La presentazione avverrà esattamente domani, giovedì 13 luglio alle 14:30, presso lo stand della casa automobilistica sudcoreana. Tutti gli interessati potranno seguire l’evento in diretta attraverso il livestream sul sito Hyundai.

La Hyundai Ioniq 5 N è il primo modello ad alte prestazioni 100% elettrico dell’azienda. Nonostante il recente annuncio del debutto, la casa coreana ha già rilasciato alcune immagini e video teaser che mostrano il veicolo camuffato e svelano alcuni dettagli tecnici. Il nuovo EV, votato al divertimento alla guida, rappresenta un’ulteriore spinta verso il futuro elettrico dell’azienda.