Design innovativo, sostenibilità e contaminazione culturale tra Oriente e Occidente. Un connubio perfetto che prende forma a Milano.

Hyundai Inster alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week 2025 si prepara ad accogliere “Milan Loves Seoul“, un evento che celebra la fusione tra moda italiana e cultura coreana, con Hyundai in prima linea come Official Car. Dal 28 febbraio al 3 marzo, Palazzo Bovara diventerà il palcoscenico di questa straordinaria manifestazione, dove il punto focale sarà la presentazione del rivoluzionario city SUV elettrico INSTER, un veicolo 100% elettrico che incarna perfettamente la filosofia del design coreano.

L’evento, incentrato sul tema “Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty”, metterà in luce le creazioni di talenti emergenti provenienti da entrambi i paesi. INSTER, vero protagonista dell’iniziativa, sarà esposto in un suggestivo dome trasparente nel cortile del palazzo, mentre all’interno una sala dedicata racconterà la sua storia attraverso elementi della Korean wave.

L’impegno verso la sostenibilità

Il 1° marzo sarà una data chiave con una Masterclass esclusiva che svelerà i segreti del design di INSTER e presenterà una collezione di merchandising eco-friendly, realizzata con materiali riciclati come il PET. Quest’ultima iniziativa si inserisce perfettamente nella strategia di sostenibilità di Hyundai, che dal 2019 porta avanti il progetto Re:Style, collaborando con nomi illustri del fashion system come Jeremy Scott.

L’impegno di Hyundai verso la sostenibilità non si ferma qui. Dopo il successo all’Amsterdam Fashion Week 2024 con la collezione Tempest Tides, realizzata in partnership con MARTAN, l’azienda continua il suo percorso verso la neutralità carbonica, prevista per il 2045, dimostrando come innovazione tecnologica e responsabilità ambientale possano coesistere armoniosamente.

“Milan Loves Seoul” si preannuncia quindi come un evento catalizzatore, capace di unire moda, tecnologia e sostenibilità in un’unica, coinvolgente esperienza che ridefinisce gli standard della mobilità urbana contemporanea.