La Hyundai Inster Cross è una versione modificata del piccolo crossover elettrico coreano, pensata per chi ama la vita all’aria aperta e un’estetica più avventurosa. Presentata in occasione del lancio della versione standard, la Inster Cross si distingue per una serie di elementi stilistici e funzionali che ne accentuano il carattere off-road, pur non essendo adatta a terreni particolarmente impervi. Il suo debutto in Italia ha acceso la fantasia di chi è alla ricerca di uno sfizioso oggetto, a zero emissioni, in grado di affrontare dei sentieri in offroad. Vediamo le caratteristiche salienti.

Estetica che lascia il segno

Lo stile della nuova Hyundai Inster Cross è ispirato al mondo dell’off-road, con protezioni specifiche e accessori che le conferiscono un aspetto più avventuroso. L’auto offre di serie le barre al tetto, ideali per sistemare uno speciale porta pacchi per qualche viaggio all’aria aperta. Poi, il pacchetto viene completato con cerchi in lega da 17 pollici che contribuiscono ad avere un look più robusto e sportivo.

Le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, invece, proteggono la vettura da eventuali urti e graffi durante la guida su strade non asfaltate. I paraurti, poi, sono stati ridisegnati per migliorare l’angolo di attacco e di uscita, facilitando la guida su terreni irregolari. Infine, i montanti anteriori neri creano un contrasto visivo che accentua il design complessivo.

Interni di personalità

L’abitacolo della Hyundai Inster Cross si caratterizza per la presenza di inserti in Giallo Lime, che aggiungono un tocco di colore e vivacità all’ambiente. Per il resto, l’arredamento generale rimane quello della versione classica, con finiture curate e materiali di qualità. Insomma, un piccolo salottino dove trascorrere allegre giornate all’avventura.

Powertrain e prestazioni

La nuova Hyundai Inster Cross è disponibile unicamente con il motore anteriore da 84,5 kW (115 CV) e 147 Nm di coppia. La batteria da 49 kWh, invece, garantisce un’autonomia di 360 km secondo i dati dichiarati. Tuttavia, è importante tenere presente che l’autonomia effettiva può variare in base a diversi fattori, tra cui lo stile di guida, le condizioni atmosferiche e il tipo di percorso. La potenza massima di ricarica è di 85 kW e non è prevista la trazione integrale. Qualche purista potrebbe rimanerci male, ma non si parla di un veicolo offroad nudo e crudo.

Hyundai Inster cross, listino prezzi

Il listino ufficiale dei prezzi della Hyundai Inster Cross non è ancora stato comunicato per l’Italia. Tuttavia, in Germania il costo di partenza è di 29.870 euro, mentre la Inster classica viene sui 23.900 euro. La Hyundai Inster Cross è una scelta interessante per chi cerca un piccolo crossover elettrico con un look distintivo e una vocazione per l’avventura. Pur non essendo un fuoristrada puro, la compatta di casa Hyundai offre una serie di caratteristiche che la rendono adatta a chi ama la vita all’aria aperta e non vuole rinunciare alla praticità e all’efficienza di un’auto elettrica.