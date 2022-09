Hymer Venture S: un camper a 5 stelle

I viaggi sono parte integrante della vita e su un Hymer Venture S ci sarà la possibilità di soggiornare in località selvagge nel massimo del comfort. La base è quella nota dello Sprinter di Mercedes ma i contenuti sono molto esclusivi.

Hymer Venture S: fuori è originale e muscoloso

L’aspetto dell’Hymer Venture S è quello di un Camper unico nel suo genere. Lo dimostrano le grandi ruote chiodate che, insieme alla trazione integrale, gli consentono di arrivare dove altri mezzi del genere non potrebbero. Particolari le livree disponibili, denominate, rispettivamente, Stone Grey e Spring Blue Metallic. L’elemento più originale è senza dubbio la vetratura posteriore che offre una visione mozzafiato del panorama circostante. Comodo anche il tetto che si alza per favorire l’accesso nella zona superiore.

Un mini appartamento per 2 per vivere nella natura

Pensato per 2 persone, l’Hymer Venture S, basato sullo Sprinter della Mercedes, presenta un angolo cottura con tanto di parete multifunzione, e ben organizzato. Infatti, è corredato da un tagliere a scomparsa, e da pratici scaffali in cui sistemare tutto l’occorrente del caso. Pratico e decisamente interessante il tavolo in legno di bambù, che può scomparire sotta la panca, ed è sistemato in prossimità della grande superficie vetrata posteriore formata dai 2 vetri laterali e da quello del portellone.

Autonomia energetica per 10 giorni con la batteria da 320 Ah

Di gran lusso, e capace di garantire acqua per un lungo periodo, mediante l’apposito serbatoio da 120 litri, il bagno con tanto di WC in ceramica, lavabo, specchi ed armadietti a muro. Ulteriori chicche sono rappresentate dall’impianto audio con smart speaker Sonos e dalla possibilità di avere un proiettore per serate dedicate al cinema. Inoltre, con la batteria agli ioni di litio da 320 Ah ed i tre pannelli solari sul tetto, il camper in questione ha un’autonomia energetica di 10 giorni.

Il tetto si solleva in 3 minuti per accedere alla zona notte