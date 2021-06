Hydrocar: il veicolo anfibio da 773 CV

Le case d’asta sono molto simili a un grande bazar, un mercato in cui si può trovare di tutto, dall’oggetto più prezioso a quello più bizzarro. Sicuramente rientra in quest’ultima categoria la Hydrocar, un veicolo imponente, massiccio, ma soprattutto anfibio, capace quindi di muoversi sia su terra che in acqua. A muovere questa robusta creatura ci pensa un motore potentissimo e di origine americana, uno Chevrolet 9,3 litri V8 da ben 773 CV. Per chi stesse pensando di portarsela a casa, attualmente questo mezzo si trova presso la Barret-Jackson, la celebre casa d’aste.

Caratteristiche

Questo “bestione” è pronto ad esaltarsi sia su strada che soprattutto sull’acqua, garantendo sempre un altissimo standard di prestazioni. A prima vista, tuttavia, sembra molto più una barca che un’automobile, anche se guardandola all’interno troviamo dei caratteri tipici delle vettura sportive. Ad esempio due sedili marchiati Recaro e un volante dal temperamento racing.

Il vero fiore all’occhiello di tutto il veicolo è la meccanica, della quale fanno parte le sospensioni pneumatiche, la trazione integrale e i quattro freni a disco. Come abbiamo anticipato poche righe fa, la Hydrocar possiede un propulsore maestoso ed esaltante, che corrisponde al 9,3 litri V8 di origine Chevrolet capace di produrre 773 CV e 965 Nm. L’intero blocco motore è realizzato in alluminio ed è collegato ad una trasmissione automatica a 4 rapporti derivata dal mondo delle corse. Questo permette al veicolo anfibio di scatenarsi sia strada che lungo i corsi d’acqua.

In vendita

La casa d’aste Barret-Jackson non ha diramato nessuna informazione circa le prestazioni e la scheda tecnica in generale, tuttavia non è difficile ipotizzare che abbia prestazioni fuori dal comune. Esattamente come il prezzo, soltanto ipotizzabile, ma certamente in linea con i mezzi di questo genere, che superano di gran lunga il costo per una supercar attualmente in commercio. Vedremo se qualche audace collezionista se la porterà a casa.