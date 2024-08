Honsa NSX, ritorna il mito anche se in versione EV

La prima generazione ha fatto impazzire il mondo. La Honda NSX ha scritto la storia della supercar, mai prima di allora una giapponese aveva gettato un guanto di sfida così velenoso alle europee più affilate. Inoltre, il mito di Ayrton Senna ha lasciato il segno su una macchina indimenticabile, senza contare la progressione inarrestabile del suo motore infinito. Oggi, il costruttore giapponese conferma che tra il 2027 e il 2028 ci sarà una nuova NSX (a marchio Acura), o quanto meno una vettura con quelle caratteristiche.

Le indiscrezioni dalla Monterey Car Week

Il vicepresidente esecutivo globale Shinji Aoyama ha risposto a un gruppo di giornalisti, durante una tavola rotonda alla Monterey Car Week, circa le indiscrezioni sul ritorno di una supercar come la Honda NSX nel prossimo futuro. Il manager ha così risposto: “Introdurremo un modello sportivo nel 2027 o 2028, che si baserà sulla nuova architettura elettrica della Serie 0 di Honda. Questa sarà alla base anche della prima berlina elettrica il cui lancio è previsto per il 2026“.

“Il nostro approccio allo sviluppo di questa nuova Serie 0 è sottile e leggero“, ha proseguito Aoyama. “Questo significa, in sostanza, come rendere la piattaforma più sottile rispetto agli altri veicoli esistenti. Quindi, anche con le dimensioni della batteria, stiamo cercando di realizzare un veicolo più sottile. In modo da poter realizzare un veicolo di altezza inferiore. Questo significa che possiamo anche realizzare un abitacolo più grande”.

Honda NSX, voglia di stupire ancora

La seconda generazione di Honda NSX, che ha terminato la produzione nel 2022, ha utilizzato un V6 biturbo e tre motori elettrici per una potenza complessiva di 608 CV (nella versione Type S). Questo, insieme a una dinamica incredibile, le ha permesso di gareggiare con supercar di prima fascia, dei veri mostri sacri. La prossima generazione se sarà completamente elettrica non avrà di certo dei problemi ad accelerare furiosamente, ma il peso inevitabilmente maggiore potrebbe causare qualche handicap di troppo. Vedremo se sarà così.