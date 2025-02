Due volte più duraturo, tre volte più potente, 50% più economico. Il nuovo modulo avanzato a celle a combustibile di Honda ridefinisce gli standard della mobilità a idrogeno, rappresentando una vera rivoluzione nel panorama della tecnologia sostenibile.

Honda punta all’idrogeno

La casa automobilistica giapponese ha presentato all’Expo Internazionale sull’Idrogeno di Tokyo un sistema completamente rinnovato, capace di trasformare il futuro dei trasporti green. Questo modulo avanzato, sviluppato in autonomia da Honda senza il contributo di General Motors, offre prestazioni volumetriche triplicate e un’efficienza che sfiora il 60%.

Caratterizzato da dimensioni compatte di 73x58x70 cm e un peso di 250 kg, il sistema si distingue per la sua capacità di operare in condizioni climatiche estreme, con temperature comprese tra -30 °C e +60 °C. La compattezza del design consente un’integrazione agevole in una vasta gamma di veicoli.

Un elemento chiave di questa innovazione è la significativa riduzione dei costi di produzione, che sono stati dimezzati rispetto alla generazione precedente. Questa ottimizzazione, unita al raddoppio della vita utile del modulo, rende la tecnologia sostenibile più accessibile e conveniente nel lungo termine.

La nuova produzione in serie: quando

La produzione in serie è prevista entro il 2027, con un primo impiego su 300 CR-V destinati al mercato californiano, dove l’infrastruttura di rifornimento a idrogeno è già consolidata. Tuttavia, le ambizioni di Honda non si fermano al settore automobilistico: l’azienda intende estendere l’uso della tecnologia a mezzi pesanti e sistemi energetici stazionari.

Questa innovazione rappresenta un punto di svolta nella corsa verso la decarbonizzazione dei trasporti, posizionando Honda come leader nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Grazie all’equilibrio tra prestazioni avanzate e sostenibilità economica, la diffusione su larga scala dei veicoli a idrogeno potrebbe finalmente diventare una realtà concreta.