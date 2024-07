Honda Prelude, il ritorno in Europa di un modello di successo

Honda ha celebrato i 25 anni di tecnologia ibrida con il debutto europeo della Prelude Concept e la conferma che il modello tornerà nel Continente con prima apparizione pubblica al Goodwood Festival of Speed dall’11 al 14 luglio. Dopo la presentazione del modello concept al Japan Mobility Show dello scorso anno, la Prelude è destinata a offrire il perfetto equilibrio tra un piacere di guida esaltante e un’efficienza straordinaria, incarnando l’impegno a lungo termine di Honda verso l’elettrificazione in un pacchetto elegante e dinamico.

Il ritorno di Honda Prelude

La Prelude originale ha fatto il suo debutto in Europa 45 anni fa ed è stata un’emozionante vetrina ad alte prestazioni della tecnologia all’avanguardia di Honda per cinque generazioni fino al 2001. Il nuovo modello promette di essere un ritorno come si deve, in quanto offre un’irresistibile miscela di stile e raffinatezza insieme a un propulsore ibrido incantevole. Il nome “Prelude” si riferisce a un brano musicale introduttivo e posiziona in modo appropriato l’auto come precursore di futuri modelli che incarnano l’impegno di Honda per le prestazioni sportive – un esempio di come Honda porti la “gioia di guidare” ai clienti di tutta Europa.

Tomoyuki Yamagami, Chief Engineer e Large Project Leader di Honda Motor, ha dichiarato: “La nuova Prelude non solo segna l’ultimo capitolo della nostra storia ibrida in continua evoluzione, ma è anche il prodotto di 25 anni di ricerca e sviluppo ibrido pionieristico. Garantendo che questo modello mantenga il suo DNA ‘sportivo’, fondendo perfettamente l’efficienza e i vantaggi ambientali della guida elettrificata con un’esperienza esaltante al volante – liberando gli utenti dalla loro vita quotidiana con un maggiore piacere di guida. Inoltre, la Prelude dimostra la continua importanza dei propulsori ibridi come parte della strategia di elettrificazione dell’automobile di Honda, un passo fondamentale verso il nostro impegno a far sì che il 100% delle vendite di nuovi veicoli sia a batteria elettrica o a celle a combustibile a idrogeno entro il 2040“.

Una storia ibrida da incorniciare

Quest’anno Honda festeggia un quarto di secolo di esperienza ibrida pionieristica, dopo l’arrivo della rivoluzionaria Insight coupé come primo modello ibrido prodotto in serie in Europa nel 1999. Da allora, il marchio è stato pioniere nello sviluppo della tecnologia dei propulsori benzina-elettrici, con una gamma di modelli che hanno aiutato gli automobilisti a passare al futuro elettrificato nel modo più agevole, comodo ed economico.

Dopo l’arrivo della Insight, nel 2003 Honda ha lanciato la Civic IMA, che abbinava una trasmissione a variazione continua (CVT) a un motore a 4 cilindri i-VTEC da 1,3 litri e a un’unità elettrica da 20 cavalli per offrire una maggiore efficienza nei consumi. Sette anni dopo, è stata introdotta la CR-Z, che combina l’esclusivo sistema ibrido parallelo IMA di Honda con un motore a benzina da 1,5 litri e un cambio manuale per offrire un equilibrio ideale tra dinamica di guida coinvolgente e risparmio di carburante.

Nel 2011, Jazz Hybrid ha continuato a offrire la praticità per la quale era nota, tra cui i “sedili magici” e 300 litri di spazio nel bagagliaio, grazie alla natura compatta del sistema ibrido Honda IMA. Cinque anni dopo, l’arrivo della NSX ha visto l’introduzione nel segmento delle supercar del propulsore ibrido a trazione integrale tecnologicamente più avanzato dell’epoca.

Oggi la gamma di automobili mainstream di Honda è completamente elettrificata: Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V sono tutti disponibili con motorizzazioni e:HEV di serie. Dotati di propulsori avanzati che passano senza soluzione di continuità dalla trazione elettrica a quella ibrida e al motore senza alcun intervento da parte del conducente, questi modelli combinano un’eccezionale facilità d’uso con un’esperienza di guida gratificante, oltre a un’efficienza e a emissioni altamente competitive.