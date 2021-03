Honda HR-V e:HEV 2021: il design al centro

La Honda HR-V e:HEV 2021 è l’ultimo modello della gamma giapponese a incorporare la tecnologia ibrida designata dalla sigla e:HEV dopo la rinnovata Honda CR-V Hybrid e le nuove Honda Jazz e Honda Jazz Crosstar. Di fatto l’obiettivo del marchio nipponico è elettrificare tutti i suoi principali modelli europei entro il 2022.

Il design al centro

In fase di sviluppo, Honda ha portato avanti il suo famoso principio “Man-Maximum, Machine-Minimum” basato sulla convinzione che design e tecnologia abbiano il preciso scopo di servire le esigenze di guidatori e passeggeri.

La nuova Honda HR-V e:HEV torna così a scommettere sulla sua silhouette di un SUV compatto di ispirazione coupé. In questa occasione incarna la filosofia di design moderna e minimalista che mantiene i concetti chiave di funzionalità e bellezza. La stessa che il marchio giapponese ha già applicato ad altri modelli e che si traduce in una serie di novità per esterni ed interni.

Honda HR-V e:HEV 2021 Honda HR-V e:HEV 2021 Honda HR-V e:HEV 2021 Honda HR-V e:HEV 2021 Honda HR-V e: HEV 2021 Guarda le altre 6 fotografie →

Il design dell’HR-V e: HEV ora vanta un cofano lungo e più affilato con un centro più basso e piatto. Spicca la nuova griglia integrata con sottili fari a LED. La linea delle spalle si estende alla base dei montanti anteriori dando una sensazione di stabilità e sicurezza.

Alla vista laterale le linee di taglio sono state allineate e ridotte il più possibile per evitare le ombre, e sono state eliminate completamente in corrispondenza delle maniglie delle portiere.

Nella parte posteriore spiccano i lati più verticali e definiti; forme utilizzate sapientemente per ottimizzare lo spazio interno. La parte posteriore dall’aspetto robusto include uno spoiler integrato, nuove luci posteriori a LED e un paraurti aggiornato.

1

Interni spaziosi: “Man-Maximum, Machine-Minimum”

La filosofia di design pulito e le linee semplici si estendono anche agli interni i cui spazi sono stati ottimizzati grazie a un riposizionamento dei componenti del powertrain ibrido. Con un’estetica minimalista, la Honda HR-V e:HEV sfoggia, come nel modello tradizionale, un cruscotto che si estende orizzontalmente all’interno di una plancia ben ordinata. Ogni elemento è stato posizionato per contribuire a quella sensazione di spaziosità, compreso anche il tetto panoramico.

La sensazione di qualità è data anche dai tessuti contemporanei utilizzati per l’abitacolo e dai materiali soft-touch. Non mancano i sedili smart Honda Magic Seats multi-configurabili: completamente pieghevoli nel caso in cui il guidatore abbia bisogno di più spazio per trasportare i bagagli o qualsiasi tipo di carico. Inoltre dispone di un nuovo sistema di aria condizionata che crea una cortina d’aria fresca sui lati e sopra i passeggeri.

Esclusive e nuova sono anche le bocchette a forma di L poste agli angoli laterali della plancia, progettate per offrire ristoro con un’immissione dell’aria ispirata ad una piacevole brezza naturale. Invece di orientare il getto d’aria direttamente verso guidatore e passeggeri, l’originale sistema adottato da Honda lo diffonde lungo i finestrini laterali e dal parabrezza verso il tetto, così da creare un vortice che avvolge gli occupanti lateralmente e dall’alto in modo da farli rimanere immersi all’interno di un ambiente confortevole e senza il fastidio di getti d’aria diretti.

Altra caratteristica adottata per facilitare la praticità d’uso a bordo del nuovo HR-V è la disposizione dei comandi e dei display. Il loro layout semplice e intuitivo crea un senso di calma e di immediata padronanza delle informazioni, grazie alla posizione ravvicinata ed ergonomica del quadro strumenti e dei comandi di audio e clima.

Kojiro Okabe, Large Project Leader di Honda, ha affermato: