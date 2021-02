Honda HR-V e: HEV, novità, motore ibrido, interni

Honda ha svelato la nuova HR-V e: HEV 2021, la nuova generazione del SUV di medie dimensioni che debutta con un’immagine completamente nuova, sia all’esterno che all’interno, e che inizierà a essere vista sulle strade a partire dalla fine dell’anno, solo ed esclusivamente in versione ibrida.

Unveiling a sorpresa

Il marchio giapponese avrebbe dovuto presentare oggi un’altra anteprima della sua nuova Honda HR-V e: HEV, un’anteprima legata al design ma, di fatto, il marchio nipponico ha sorpreso tutti svelando in toto il nuovo SUV con cui intende prendere d’assalto il mercato del segmento B, e che sarà in vendita in Giappone già a fine aprile, poi in Europa. Lo schema propulsivo è ibrido auto-ricaricabile HEV e prevede un motore a benzina da 1,5 litri e un motore elettrico aggiunto che funge da generatore, sviluppando una potenza massima di 109 CV.

Honda HR-V e: HEV: d esign tutto nuovo

Una scommessa più che ambiziosa, che sfoggia un design completamente nuovo, rompendo gli schemi di Honda. La parte anteriore mostra un design all’avanguardia con un frontale molto verticale e piatto, gruppi ottici molto sottili che si fondono con una griglia completamente inedita per il marchio giapponese e con più barre cromate molto sottili. Il tutto incorniciato in un paraurti pulito, con le prese d’aria limitate alla parte inferiore.

Honda HR-V e: HEV: l ‘abitacolo

Gli interni non sono altro che una fedele riproduzione del SUV e:concept Honda presentato alla fine della scorsa estate, con una fiancata che mostra uno stile più sportivo grazie ad una maggiore inclinazione del montante posteriore. I designer Honda hanno anche colto l’occasione per riposizionare le maniglie delle porte posteriori nei finestrini stessi. Nella parte posteriore, l’HR-V sfoggia gruppi ottici estesi che coprono l’intera larghezza del portellone, uniti da una barra sottile.

Per ora Honda ha mostrato le prime immagini degli interni del modello giapponese, con il volante a destra, anche se la struttura a forma di “L” sarà unica. Un design molto elegante e sportivo con una certa aria retrò, in cui si può apprezzare l’influenza della nuova Honda e. Il volante presenta un centro tondo e dietro di esso compare un quadro strumenti digitale, mentre la consolle è stata semplificata al massimo. Manopole in alluminio regolano il flusso degli aeratori e sopra la plancia è montato un touch screen ad alta risoluzione per il sistema di infotainment con Apple CarPlay. L’abitacolo spazioso offre posto a cinque passeggeri con i sedili “Honda Magic Seats”, e con un bagagliaio dalle forme regolari.