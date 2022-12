Honda Civic Typer R 2023: i prezzi

La nuova generazione della hot hatcback della Casa giapponese è arrivata proprio in concomitanza con il 25esimo anniversario della serie sportiva e con il 50esimo compleanno della gamma. Per questo non poteva non presentarsi con numeri da record. E di fatto la nuova compatta sportiva è la più potente e radicale mai vista fino ad ora. Proprio in queste ore il marchio nipponico ha svelato i prezzi della nuova Honda Civic Type R 2023.

Tom Gardner, Vicepresidente Senior di Honda Motor Europe Ltd, ha commentato:

“Civic Type R, che quest’anno celebra 25 anni di successi, è un culto per molti fedeli clienti, club e community di automobilisti in tutta Europa. L’ultima generazione, sulla scia del successo dei precedenti modelli, sfrutta le tecnologie Honda derivate dal motorsport, per offrire l’esperienza Civic Type R più performante della nostra storia”.

Novità estetiche

Rispetto al modello convenzionale è inoltre dotata di numerosi elementi specifici, tra cui il paraurti anteriore con prese d’aria più grandi e più basse, progettate per migliorare il flusso d’aria. Diverso è anche il cofano, che integra una presa d’aria per aiutare a raffreddare la meccanica. Al posteriore è dove troviamo le novità più evidenti, grazie soprattutto a un enorme spoiler ancora più largo di prima, in posizione più arretrata, per migliorarne l’efficienza e dotato di supporti in alluminio. È più lunga, più larga e più bassa e sfoggia passaruota allargati. Questi ospitano cerchi in lega da 19 pollici gommati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S su misura.

Gli interni della Honda Civic Type R 2023

All’interno, Civic Type R vanta gli stessi elevati livelli di comfort, praticità e raffinatezza della nuova Civic e:HEV, a cui si aggiungono diversi elementi in pieno stile Type R. Il quadro strumenti digitale completamente personalizzabile, di serie su Type R, è essenziale per ricreare una postazione di guida capace di mantenere sempre la visuale del pilota sulla strada da percorrere. Il quadrante cambia in base alle diverse modalità di guida, per offrire informazioni sempre più precise e personalizzate.

Aspettando le specifiche tecniche…

Per il momento Honda non ha ancora svelato i dati tecnici e le specifiche delle prestazioni della nuova Civic Type R, il modello nordamericano però è alimentato da una versione migliorata del motore a quattro cilindri in linea turbo K20C1 di Honda. In questo caso eroga 319 CV a 6.500 giri/min e 420 Nm di coppia tra 2.600 e 4.000 giri/min. Si tratta di un miglioramento di 20 Nm rispetto al modello uscente, ma non un miglioramento della potenza rispetto al Type R con specifiche europee in uscita, che produceva già 320 CV. Indipendentemente da ciò, la Civic Type R del 2023 sarà il veicolo di fabbrica più potente che Honda abbia mai offerto ai clienti americani.

Honda Civic Typer R 2023: i prezzi

Secondo quanto comunicato dalla Casa giapponese, il prezzo ufficiale per l’Italia della nuova Civic Type R 2023 parte da 54.300 euro.