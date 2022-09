Honda Civic Typer R 2023 (USA): le foto

Honda ha finalmente rivelato le specifiche per l’attesissima Honda Civic Type R 2023 in Nord America, la nuova hot hatchback Giap che produce nove cavalli in più rispetto al modello uscente.

Alimentata da una versione migliorata del motore a quattro cilindri in linea turbo K20C1 di Honda, il nuovo modello produrrà 319 CV a 6.500 giri/min e 420 Nm di coppia tra 2.600 e 4.000 giri/min. Si tratta di un miglioramento di 20 Nm rispetto al modello uscente, ma non un miglioramento della potenza rispetto al Type R con specifiche europee in uscita, che produceva già 320 CV. Indipendentemente da ciò, la Civic Type R del 2023 sarà il veicolo di fabbrica più potente che Honda abbia mai offerto ai clienti americani.