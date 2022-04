Honda Civic Type R: nuovo record sul giro a Suzuka [Video]

Performance da incorniciare per la nuova Honda Civic Type R, che ha messo a segno il record sul giro per le auto a trazione anteriore sul circuito di Suzuka, in Giappone. La vettura nipponica ha bruciato i 5.800 metri in 2’23″120, aggredendo letteralmente l’asfalto della pista di casa, considerata una delle più spettacolari e tecniche a livello mondiale.

Tra le sue curve, la nuova nata si è espressa con notevole grazia, abbassando di 0″873 il primato precedente, detenuto dalla Honda Civic Type R Limited Edition, che l’ha preceduta in listino. Prosegue, quindi, in modo felice la lunga tradizione di modelli ad alte prestazioni ispirati dallo spirito racing della casa di Tokyo.

Nuova Honda Civic Type R record a Suzuka Guarda le altre 2 fotografie →

Il nuovo record sul giro della pista di Suzuka, per auto a trazione anteriore, è stato ottenuto nelle fasi di valutazione del prototipo finale, confermando la bontà di una sigla che è sinonimo di efficienza dinamica ed emozioni di guida. I tempi da sempre ottenuti fra i cordoli dai modelli della famiglia Civic Type R stanno a dimostrarlo.

Una versione GT della decima generazione aveva fatto suo il riferimento sul giro sulla Nordschleife del Nürburgring nel 2017, completando una tornata in 7’43″80. Con specifiche di serie, lo stesso modello aveva poi battuto i record per vetture a trazione anteriore del normale listino su cinque leggendari circuiti europei. Niente male, vero? Ora si attende il lancio della nuova Civic Type R, quella del primato di Suzuka, che avverrà nella seconda parte del 2022.