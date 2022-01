Honda Civic Type R: il video teaser del prototipo

Dopo le fotografie del prototipo con carrozzeria camouflage, svelate 3 settimane fa, ora Honda pubblica un videoteaser della Honda Civic Type R che debutterà, sotto forma di concept car, al prossimo Salone di Tokyo.

Ancora vestita con la carrozzeria mimetica, la compatta giapponese ad alte prestazioni segue le orme del modello standard ma adotta un paraurti anteriore più aggressivo. Honda rimane ancora timida sui dettagli, ma possiamo vedere un pronunciato splitter anteriore e prese d’aria uniche con taglio verticale.

I designer l’hanno inoltre dotata di una griglia in rete a nido d’ape e di un cofano ventilato. A questi si aggiungono minigonne laterali più sportive e ruote leggere, supportate da un sistema frenante Brembo con pinze rosse.

La parte posteriore continua a essere il lato più sportivo della Civic Type R, visto che si distingue per un alettone posteriore prominente e un triplo scarico centrale. Possiamo anche vedere un paraurti ventilato e un diffusore relativamente modesto.

Come saranno gli interni

Sebbene il video teaser non mostri gran parte degli interni, il guidatore della prossima Honda Civic Type R stringerà tra le mani un volante sportivo in microfibra e disporrà di un quadro strumenti digitale. Il volante non è l’unico tocco speciale in quanto il modello sarà dotato di sedili sportivi con badge di tipo R sui poggiatesta. Altri punti salienti degni di nota includeranno cinture di sicurezza rosse, cuciture a contrasto e un cambio manuale a sei marce con leva in metallo.

Il resto dell’abitacolo rimarrà in gran parte invariato e non è una brutta cosa visto che gli interni già sono sicuramente più raffinati rispetto alla versione precedente. I punti salienti degni di nota includeranno finiture in rete a nido d’ape, pedali in lega e quello che supponiamo sia un sistema di infotainment con schermo da 9 pollici.

La Civic Type R più potente di sempre

La domanda più grande rimane cosa c’è sotto il cofano. Detto questo, il modello dovrebbe utilizzare una versione aggiornata del motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produceva 310 CV e 400 Nm di coppia nel vecchio modello. Per ora Honda ha solo anticipato che sarà “la Civic Type R con le migliori prestazioni di sempre”.