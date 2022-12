Gran Turismo 7: arriva l’Alfa Romeo Giulia GTAm

L’Alfa Romeo Giulia GTAm è arrivata su Gran Turismo 7. A partire da questo dicembre, infatti, i giocatori di questo best seller dei video games potranno mettersi al volante di questa bestiale berlina sportiva, oltre ad altri modelli interessanti che, anch’essi, approderanno su questo videogioco come parte del nuovo aggiornamento.

Le novità dell’aggiornamento GTA 7

Le novità che porta con sé uno dei videogiochi automobilistici più in voga del momento sono parecchie. Nell’ambito dell’aggiornamento 1.27 di dicembre, il già citato modello Alfa Romeo arriverà ora su PlayStation 4 e 5, ma lo faranno anche altre auto sportive come la Bugatti Chiron e la Chevrolet Corvette Stingray C8.

L’Alfa Romeo GTAm

Comunque sia, l’Alfa Romeo Giulia GTAm è una delle più sorprendenti. Del resto si tratta di una versione spettacolare di questa berlina italiana, con un motore V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 540 cavalli e le permette di passare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. E la sua velocità massima? Circa 300 km/h.

Non c’è dubbio che molti si divertiranno a spremere le qualità di questa vettura dal proprio salotto di casa, anche se questa non sarà l’unica novità che porterà l’ultimo Gran Turismo. Insieme alle sportive già citate ci sarà un’auto speciale: la Ferrari Vision Gran Turismo. Inoltre, sarà inclusa anche la Toyota Celica GT-Four del 1995, icona dei rally.

Nuovo scenario: le Isole Lofoten

Infine, tutte queste auto saranno accompagnate dalle Isole Lofoten norvegesi come nuova location nella sezione Scapes, che consente di creare immagini fotorealistiche con le tue auto preferite. Quasi quasi, come se li avessi nella vita reale, ma in modo più economico.

Dunque, che si tratti di ammirarle in foto o di spingerle al limite in circuito, l’Alfa Romeo GTAm e le altre vetture citate sono già presenti in Gran Turismo 7. Non avete programmi per questo fine settimana? Ora si…