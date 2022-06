Molti hanno dubitato di lei, ma dopo il suo arrivo sui mercati la hyper car francese si è affermata come il nuovo punto di riferimento nel mercato delle sportive più estreme. Vanta i titolo il veicolo di produzione più veloce e potente dei 112 anni di storia del marchio, si è spinta oltre i limiti del design automobilistico, della tecnologia, dell’ingegneria e della produzione. Ora la Bugatti Chiron L’Ébé Series rappresenta il canto del cigno della gamma che arriva alla fine della sua storia.

Una Chiron e due Chiron Sport

Dalla sua introduzione nel giugno 2021 e dopo un intenso programma pluriennale di test e sviluppo, le unità della Bugatti di produzione in serie più veloce hanno iniziato a lasciare lo stabilimento di Molsheim lo scorso marzo. E tutto indica che le vendite hanno soddisfatto le aspettative, visto che questa serie di tre edizioni speciali sarà il tocco finale per il mercato europeo.

La formazione è composta da una Bugatti Chiron e due Chiron Sport intitolate alla figlia di Ettore Bugatti, il fondatore dell’azienda. Le Bugatti Chiron L’Ébé Series si riconoscono per i numerosi dettagli Art Deco, che nel caso non lo sapeste erano le preferite di L’Ébé.

Bugatti Chiron L’Ébé Series: le caratteristiche distintive

Esclusività su tutti e quattro i lati. Le auto sportive di questa serie molto speciale si distinguono prima di tutto per la carrozzeria in fibra di carbonio verniciata in blu. A contrasto troviamo dettagli in oro brillante sulla griglia e sui cerchi. Non manca un badge anch’esso dorato, una speciale copertura del motore e la firma di L’Ébé nella parte inferiore dello spoiler posteriore a scomparsa.

Lo stesso logo della serie speciale si trova anche nell’abitacolo. Nello specifico sui poggiatesta, sui battitacco e sulla consolle centrale. Per il rivestimento sono state scelte le pelli Silk e Lake Blue; mentre le modanature sembrano in fibra di carbonio, ancora una volta colorate in blu. E per completare il quadro degli interni, anche i pannelli delle porte sono specifici.

Già venduti tutti e 3 gli esemplari

La serie è già stata tutta venduta e, ad oggi, già sono già state consegnate una Chiron L’Ébé e una Chiron L’Ébé Sport. La seconda Bugatti Chiron L’Ébé Sport sarà consegnata invece a fine mese. Sotto il cofano mantengono tutte il ​​noto W16 da 8,0 litri che eroga una potenza massima di 1.500 CV (1.103 kW), insieme a un’incredibile coppia di 1.600 Nm.

L’Ébé Bugatti nasce nel 1903 a seguito del matrimonio tra Ettore e Bárbara Bugatti. Era molto legata a suo padre, come rivela l’azienda stessa e il suo nome nasconde le stesse iniziali del fondatore della Casa francese ‘EB’ in modo che L’Ébé non rinunciasse al cognome Bugatti anche dopo il matrimonio…