Gordon Murray T.50: prototipo in pista con il progettista [Video]

Emozionarsi, in questo mondo sempre più asettico, continuerà ad essere possibile fino a quando ci saranno auto da sogno come la Gordon Murray T.50, che romba ancora con le note di un motore aspirato. Nel video odierno possiamo ammirare la nuova hypercar in serie limitata, condotta in pista dal suo ideatore: Gordon Murray. Questo geniale progettista sudafricano non ha bisogno di presentazioni, essendo il suo curriculum ben noto agli appassionati.

Buone anche le sue doti di guida, anche se non emergono nel filmato odierno, che ci offre una specie di shake-down della vettura, con limitatore posto a soli 3.000 giri. Già così si intuisce il potenziale sonoro. Facile immaginare come dal suo motore possano uscire rombanti melodie fino agli alti regimi di cui è capace. Ricordiamo che il V12 aspirato Cosworth da 3.9 litri che la spinge può toccare quota 12.100 giri, valore non certo comune fra le auto stradali.

Aerodinamica attiva e leggerezza

Non ci vuole molta fantasia per farsi un’idea sulle doti dinamiche della Gordon Murray T.50, che eroga 700 cavalli di potenza su appena 986 chilogrammi di peso. A suo favore gioca anche l’aerodinamica attiva, tema molto caro al suo progettista. Come potrete vedere nei fotogrammi, l’hypercar britannica, prodotta da Gordon Murray Automotive, dispone di un abitacolo a tre posti, con pilota in posizione centrale. Si tratta della stessa impostazione della “vecchia” McLaren F1, cui anche il design rende più di un omaggio.

Prezzo della Gordon Murray T.50

Ancora i collaudi dell’auto sono nella fase iniziale, ma il potenziale è ottimo. I 100 fortunati che potranno assicurarsi uno di questi esemplari, al prezzo di 2.36 milioni di sterline ciascuno, potranno giovarsi, sicuramente, di un handling al top. Ancora più in alto si spingerà il tenore delle performance della T.50S Niki Lauda, che ne estremizza ulteriormente il concetto, con una deportanza massima di 1.500 chilogrammi: roba da auto da corsa. Il privilegio, in questo caso, sarà destinato a soli 25 acquirenti.

Erede spirituale della McLaren F1 degli anni ’90, la Gordon Murray T.50 è stata sviluppata per celebrare il mezzo secolo di attività dello storico progettista Gordon Murray, ex Formula 1. In questo post potrete approfondire gli aspetti tecnici della vettura. Qui, invece, vi consigliamo di gustare il video. Buona visione!