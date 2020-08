Gordon Murray T.50: la nuova hypercar in serie limitata

Di Dario Montrone mercoledì 5 agosto 2020

Tutte le caratteristiche della Gordon Murray T.50, la nuova hypercar britannica in arrivo nel 2022 e prodotta in soli 100 esemplari

Ecco la Gordon Murray T.50, nuova hypercar che sarà prodotta dalla britannica Gordon Murray Automotive in serie limitata. Infatti, sono previsti solo 100 esemplari, in vendita al prezzo unitario di 2,36 milioni di sterline (pari a 2,61 milioni di euro) tasse escluse. Il debutto sul mercato internazionale, invece, è previsto per il mese di gennaio del 2022. Erede spirituale della McLaren F1 degli anni '90, è stata sviluppata per celebrare il mezzo secolo di attività dello storico progettista Gordon Murray di Formula 1.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Gordon Murray T.50 è equipaggiata con il motore a benzina 3.9 V12 aspirato da 663 CV di potenza e 467 Nm di coppia massima, fornito dallo specialista Cosworth e abbinato al cambio manuale Xtrac a sei marce. Il regime massimo di rotazione ammonta a 12.100 giri/minuto, mentre con la modalità di guida V-Max Boost la potenza raggiunge momentaneamente il valore massimo di 700 CV. Inoltre, per far fronte alle elevate prestazioni, è previsto l'impianto frenante Brembo dotato di freni a disco anteriori da 370x34 mm di diametro con le pinze a sei pistoncini e freni a disco posteriori da 340x34 mm di diametro con le pinze a quattro pistoncini. Grazie al massimo utilizzo della fibra di carbonio, la massa ammonta a soli 986 kg. Tuttavia, l'elemento distintivo è la ventola posteriore da 400 millimetri di diametro che garantisce la massima aerodinamicità.

Massima sportività ed alto livello di comfort

Tra le altre caratteristiche principali della nuova hypercar Gordon Murray T.50 figurano il pedale dell'acceleratore in titanio, il sistema Direct Path Induction Sound che amplifica il suono del propulsore dentro l'abitacolo, la carrozzeria compatta lunga solo 435 centimetri, l'apertura delle porte ad 'ali di gabbiano', il doppio spoiler posteriore ed i cerchi in lega di alluminio forgiato da 19 pollici di diametro per l'avantreno e 20 pollici di diametro per il retrotreno. Nonostante la vocazione sportiva, è stato garantito il massimo livello di comfort con la configurazione dell'abitacolo a tre posti e la posizione di guida centrale, il bagagliaio da 288 litri di volume, l'impianto audio premium da 700W dotato di dieci altoparlanti, nonché con il sistema multimediale completo delle funzioni Apple Car Play e Google Android.